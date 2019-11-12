DEAŞ'lılara jet iade

TÜRKİYE’de daha önce tutuklanarak cezaevlerine konulan 1200 DEAŞ’lı terörist bulunurken, Barış Pınarı harekâtından sonra DEAŞ kamplarından kaçan ve Türkiye tarafından yakalanan 87 DEAŞ’lı daha tutuklandı. Böylece şu an Türkiye’deki cezaevlerinde 1287 yabancı uyruklu DEAŞ’lı bulunuyor.

İade işlemine ilk aşamada 12 geri gönderme merkezinde tutulan 813 yabancı uyruklu DEAŞ’lıdan başlanacak. Merkezlerde bulunan 1 Alman vatandaşı DEAŞ’lı ülkesine dün gönderilirken, 7 Alman vatandaşı DEAŞ’lının iade işlemi tamamlandı. Biri ABD, diğeri Danimarka vatandaşı iki DEAŞ’lı da dün ülkelerine sınır dışı edildi. İrlanda uyruklu 2 DEAŞ’lının iadesi için işlemler tamamlanırken, Suriye’de yakalanan Fransa vatandaşı 11 DEAŞ’lının gönderilme çalışmaları da devam ediyor.

AB VATANDAŞLARI YOĞUNLUKTA

Yakalanan veya geri gönderme merkezinde tutulan yabancı DEAŞ’lılar arasında Almanya, Fransa, Belçika, Hollanda vatandaşları başı çekiyor. İade süreçleri İçişleri, Adalet ve Dışişleri Bakanlıkları ile emniyet koordinesinde yürüyecek. İlgili ülkelere istihbarat paylaşımında da bulunacak.

İLK SINIR DIŞINI ÇATAKLI AÇIKLADI

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, YTS’lerin (yabancı terörist savaşçıları) geri gönderme işlemlerine başlandığını belirterek şunları söyledi: “Sabah saatlerinde Türkiye’deki Geri Gönderme Merkezi’nde işlemleri tamamlanan ABD’li bir YTS’nin, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’nce Türkiye’den deport (sınır dışı) edilmesi işlemi gerçekleştirildi. Alman uyruklu bir YTS için sınır dışı süreci işletildi, Danimarka uyruklu bir YTS ise adli süreç işletilerek gün içerisinde ülkelerine gönderilecek. Dolayısıyla bugün 3 YTS’nin ülkemizden çıkışları sağlanacak. Alman uyruklu 7 YTS’nin seyahat programları yapılmış olup, 14 Kasım’da sınır dışı edilecek.

ALMAN VATANDAŞLARI

Suriye’de yakalanan İrlanda uyruklu 2 YTS’nin işlemleri tamamlanmak üzere. Suriye’de yakalanan Alman uyruklu 2 YTS’nin ise bu hafta sınır dışı edilmesi planlanmaktadır. Ayrıca Suriye tarafında yakalanan Fransız uyruklu 11 YTS’nin işlemleri devam etmektedir. Suriye’de yakalanan YTS’lerin uyruk tespit çalışmaları tamamlanmış olup, detaylı mülakatları yüzde 90 oranında sonuçlandırıldı ve ilgili ülkelerle temas kuruldu. Kendi ülkelerine iade sürecine kararlılıkla devam edilecek.”

Öte yandan Türkiye’nin sınır dışı ettiği 28 yaşındaki DEAŞ’lı terörist Kopenhag Havalimanı’nda gözaltına alındı. Polis tarafından yapılan açıklamada, Danimarka vatandaşı olan 28 yaşındaki Ahmad El-Haj’ın 2017 yılında Türkiye’den iade edilmesinin istendiği belirtildi.

DEAŞ’la mücadelenin başladığı 2013 yılından bu yana 7 bin 500 yabancı uyruklu DEAŞ’lı terörist, vatandaşı olduğu ülkelere iade edildi. Türkiye, bugüne kadar Suriye’ye geçerek DEAŞ saflarında katılmak isteyen 17 bin yabancı militanı gözaltına aldı. 151 ayrı ülkeden 79 bin DEAŞ bağlantılı yabancı teröriste ise Türkiye’ye giriş yasağı getirdi.

YUNANİSTAN KABUL ETMEDİ

TÜRKİYE’nin Suriye’de sürdürdüğü Barış Pınarı harekâtında yakaladığı DEAŞ’lı terörist, tutulduğu İstanbul Göç İdaresi’nden dün sınır dışı edilmek üzere Edirne’ye götürüldü. ABD vatandaşı olduğu iddia edilen DEAŞ’lı Türkiye’den sınır dışı edilmek üzere Pazarkule Sınır Kapısı'na getirildi. Pazarkule’den Yunanistan'a sınır dışı edilen terörist, karşıdaki Kastanies Sınır Kapısı’ndaki Yunanlı görevliler tarafından kabul edilmedi. Yunanlar, DEAŞ’lı teröristi yeniden Türkiye’ye yaya olarak geri gönderdi. Türkiye’nin de kabul etmediği DEAŞ’lı iki ülke arasındaki tampon bölgede beklemeye başladı. (DHA)

ALMANYA GERİ GÖNDERMEYECEK

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu’nun terör örgütü DEAŞ mensuplarını kendi ülkelerine geri göndermeye başlayacakları açıklaması Almanya’da yankı uyandırdı. Hükümetin basın toplantısında 40 dakika bu konu konuşuldu. Alman İçişleri Bakanlığı Sözcüsü, Alman vatandaşı olarak ülkeye giriş yapan bir kişiyi geri göndermeyeceklerini söyledi. Almanya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü şu bilgileri verdi: “Türk hükümetinin bize verdiği bilgiye göre 14 Kasım’da 7 kişi, 15 Kasım’da da 2 kişi Almanya’ya gönderilecek. Bugün Almanya’ya gönderileceği açıklanan kişinin DEAŞ ile ilgisi yok. Türkiye’den gönderilecek toplam 10 kişiden 5’i kadın, 3’ü erkek, 2’si çocuk. 2 kadın daha önce Suriye’de bulunmuş. Kalan 8 kişi Suriye’de bulunmamış. Prosedüre göre, önce bu kişilerin Alman vatandaşlığı tespiti yapılacak. Seyahat belgeleri yoksa hazırlanacak ve DEAŞ ile irtibatları araştırılacak. Türkiye’de sınır dışı edilmek üzere tutuklu yaklaşık 20 Alman vatandaşı var.” Sözcü, Alman vatandaşı olarak ülkeye giriş yapan bir kişiyi geri göndermeyeceklerini söyledi. ‘Alman vatandaşı bir YPG üyesi gönderilirse, ne olacak’ sorusuna İçişleri Bakanlığı sözcüsü, aynı prosedürün onlar için de geçerli olduğu yanıtını verdi. (Celal ÖZCAN/BERLİN)

HOLLANDA: KARARI TÜRKİYE VERİR

Hollanda Dışişleri Bakanı Stef Blok, terör örgütü DEAŞ üyelerinin gönderilmesine ilişkin kararı Türkiye’nin vereceğini söyledi. Türkiye’nin de Hollanda gibi DEAŞ tehdidi altında olan ülkeler arasında bulunduğuna dikkati çeken Blok, “Türkiye, suçların işlendiği ülke değil. Bu tür prosedürlerde her zaman uluslararası hukuk baz alınmalı. Türkiye’de suç işlememiş kişilerin, Türkiye’de yargılanmasına zorlayamazsın. Türkiye ile yoğun görüşmeler yaptık ve yapıyoruz. Gönderildikleri zaman bunu bize bildirmelerini istedik ki; biz de burada onları havalimanında tutuklayıp yargılayabilelim. Bu daha önce de oldu, ilk değil. Hepsi tespit edildi, bu yüzden sınırı öylesine geçemezler” diye konuştu. (AA)