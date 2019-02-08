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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
08.02.2019 - 14:41, Son Güncelleme:

DEAŞ'lı kadın terörist için flaş karar

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DEAŞ'lı kadın terörist için flaş karar

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde geçen yıl güvenlik güçlerine teslim olan ve Adıyaman'da çıkarıldığı mahkemece serbest bırakılan terör örgütü DEAŞ üyesi kadın, başka bir teröristin ifadesi doğrultusunda tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, 28 Ocak 2018'de Suriye'den yasa dışı yollardan Türkiye'ye geçerek Ceylanpınar'da güvenlik güçlerine teslim olan DEAŞ'lı terörist Demet T. (25), Adıyaman'daki nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Adıyaman Sulh Ceza Hakimliği, 15 Aralık 2018'de Habur Sınır Kapısı'nda güvenlik güçlerine teslim DEAŞ'lı terörist Ayşenur İ'nin verdiği bilgi doğrultusunda Demet T. hakkında tutuklama kararına hükmetti.

Polis ekiplerince kent merkezindeki evinde gözaltına alınan Demet T, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. 
İçişleri Bakanlığınca, mavi listede aranan terör örgütü DEAŞ üyesi Demet T, 28 Ocak 2018'de Ceylanpınar ilçesinde güvenlik güçlerine teslim olmuş, Adıyaman'a getirilmiş, 29 Ocak 2018'de adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

İçişleri Bakanlığının "Terörden Arananlar Listesi"nde mavi kategoride 1 milyon 500 bin lira ödülle aranan DEAŞ'lı terörist Ayşenur İ. ise 15 Aralık 2018'de Habur Sınır Kapısı'nda güvenlik güçlerine teslim olmuştu. Adıyaman'a getirilen zanlı, 19 Aralık'ta nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakılmış, Başsavcılığın itirazı üzerine 31 Aralık 2018'de tutuklanmıştı.

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