DEAŞ'ın 'korkunç' celladı Osman tutuklandı!

Rakka'da DEAŞ'ın "ölüm cezalarını" infaz eden celladı, örgütün yenilgisinin ardından kaçak yollardan geldiği Adana'da yakalanmıştı. Örgüt adına istihbarat topladığı da belirlenen 56 yaşındaki korkunç cellat olarak bilinen, Read Hajji Osman tutuklandı. Osman ile birlikte aynı operasyonda yakalanan 5 DEAŞ şüphelisi daha tutuklandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 30 Mart'ta terör örgütü DEAŞ’a yönelik şafak operasyonu başlattı. Yapılan operasyonda 1’i kadın 8 kişi gözaltına alındı.

Polis, yaptığı çalışmada, gözaltına alınan Read Hajji Osman (56) isimli şüphelinin Suriye’deki Rakka bölgesinde yumurta satan sade bir vatandaş kılığında DEAŞ adına istihbarat topladığını tespit etti. Zanlının ayrıca DEAŞ’ın cellatlığını yaparak birçok infaza katıldığı belirlendi.

Zanlının 2 çocuğu ve eniştesinin DEAŞ’a katıldığı, 1 eniştesinin de engelli çocuğuyla birlikte Tel-Abyad’da "canlı bomba" olarak kendini patlattığı saptandı.

Read Hajji Osman’ın Suriye’de DEAŞ’ın zayıflamasının ardından kaçak yollardan Türkiye’ye giriş yapıp Adana’ya geldiği anlaşıldı.

Zanlının ifadesinde ise polisin tespitlerini kabul etmediği öğrenildi. Dün sorgularının ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan bir kadın hamile olduğu için emniyetten serbest bırakıldı. Volkan A. isimli zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Aralarında DEAŞ’ın istihbaratçısı ve celladı olan Osman ile birlikte 6 kişi tutuklandı.

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