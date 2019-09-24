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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, (DHA)
24.09.2019 - 15:26, Son Güncelleme:

DEAŞ'ın infazcısı ve babasına 15'er yıl hapis istemi

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DEAŞ'ın infazcısı ve babasına 15'er yıl hapis istemi

Zonguldak’ta, terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları iddiasıyla tutuklanan Ayman Zainal Ali Dhulfiqar (26) ve babası Zainal Ali Abdullah Dhulfiqar (65) hakkında 7’şer yıldan 15’er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Türkiye’ye yasa dışı yollara giren Ayman Zainal Ali Dhulfiqar'ın, 2013-2015 yılları arasında Irak’ta DEAŞ adına ‘infazcı’ olarak görev yaptığı tespit edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, 8 Aralık 2018’te bir adrese yaptıkları operasyonda, DEAŞ üyesi oldukları tespit edilen Ayman Zainal Ali Dhulfiqar ve babası Zainal Ali Abdullah Dhulfiqar’ı gözaltına alındı. Ayman Zainal Ali Dhulfiqar, ‘Silahlı terör örgütüne üye olma’, baba Zainal Ali Abdullah Dhulfiqar ise 'Örgüte bilerek isteyerek yardım etme’ suçundan tutuklandı. Cumhuriyet Başsavcılığı, şüpheliler hakkındaki soruşturmasını tamamlamasının ardından iddianame hazırladı.

Şüpheliler hakkında 7’şer yıl 6’şar aydan 15'er yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, Zonguldak 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Örgütün kuruluş amacı, yapısı, ideolojisinin anlatıldığı 20 sayfalık iddianamede DEAŞ üyesi Ayman Zainal Ali Dhulfiqar’in 2013-2015 yılları arasında Irak’ın Musul kentinde DEAŞ silahlı terör örgütü içerisinde 'infazcı’ olarak görev yaptığı ve Türkiye’ye yasa dışı yollardan giriş yaptığı tespit edildiği anlatıldı. Şüphelinin ayrıca terör örgütü içerisinde sözde vali olan kayınbiraderi Ammar Mustafa Yusuf isimli kişinin korumalığını yaptığı da iddianame yer aldı. Ayman Zainal Ali Dhulfiqar, savcılıkta verdiği ifadede örgüte zorla katıldığını iddia ederek, “Ben mecbur kaldığım için bu örgütün içerisine girdim. Örgüt içerisinde silahlı çatışmaya girmedim. Ben DEAŞ içerisinde infazcı olarak görev yaptığım yönündeki iddiayı kabul etmiyorum. DEAŞ benim ağabeyimi öldürdü. Ben bu şekilde olan bir örgüt içerisinden neden insan öldürme görevi yapayım. Hatta kız kardeşim bu örgüt tarafından zorla elimizden alınmıştır” dedi.

Zainal Ali Abdullah Dhulfiqar ise ifadesinde, oğlu Ayman Zainal Ali Dhulfiqar'ı DEAŞ’a katılması için talepte bulunmadığını söyledi. Şüphelilerin evinde ve cep telefonlarına ele geçirilen belgeler üzerine yapılan incelemenin ardından savcılığa gönderilen raporda, sanıkların DEAŞ silahlı terör örgütüne örgütsel bağlılık duydukları belirtildi. Ayrıca şüphelilerin örgütün Türkiye yapılanması içerisinde oldukları ve örgütün kendilerine vereceği eylem ve talimatlarını almak için hazır beklemek suretiyle örgüt hiyerarşisi içerisinde yer aldığının tespit edildiği ifade edildi. Şüphelilerin önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkması bekleniyor.

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