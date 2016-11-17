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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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17.11.2016 - 09:35, Son Güncelleme:

DEAŞ'ın Gaziantep turu

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DEAŞ'ın Gaziantep turu

Ankara Garı patlaması sanıklarından Yakup Karaoğlu'nun bilgisayarından çıkan görüntü polis raporu olarak mahkeme dosyasına girdi. Polis raporuna göre söz konusu videoda DEAŞ bayraklı kişiler, 3 motosiklet ve 11 araçla tekbirler getirerek mahalle aralarında dolaşıyor. Yoldaki bazı kişiler grubu destek veriyor.

15 Ekim 2015’te 100 kişinin öldüğü Ankara Garı patlamasına ilişkin 36 kişinin yargılandığı davanın eklerinde çarpıcı bir polis raporu yer aldı.

Cumhuriyet gazetesinin haberine göre söz konusu rapor, davanın sanıklarından Yakup Karaoğlu’nun bilgisayarında bulunan verilerin incelenmesi sonucu hazırlandı. Buna göre Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Karaoğlu’nun bilgisayarında DEAŞ’ın Gaziantep’te araçlarla yaptığı şehir turuna ilişkin videoya ulaştı. Karaoğlu’nun bilgisayarında ele geçirilen görüntülerde DEAŞ bayraklı kişilerin, 3 motosiklet ve 11 araçla tekbirler getirerek mahalle aralarında dolaştıkları görüldü. Videoda, yolda bekleyen bazı kişilerin de gruba destek verdikleri görüldü. Destek verenler arasında çocuklar göze çarpıyor. Bir apartman balkonunda duran sakallı kişi ile çarşaflı eşinin de konvoya selam verdiği gözlendi.

Örgütün kendisini patladan emiri Yunus Durmaz’ın notları, Gaziantep’teki yapılanmayı gözler önüne sermişti. Kenti işgal planı yapan DEAŞ, Antep’te 150 kişiyi eğitmişti. Türkiye’yi sarsan Ankara, Suruç gibi birçok patlamanın organizasyonu da bu kentte yapılmıştı.

DEAŞın Gaziantep turu

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