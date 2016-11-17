DEAŞ'ın Gaziantep turu
Ankara Garı patlaması sanıklarından Yakup Karaoğlu'nun bilgisayarından çıkan görüntü polis raporu olarak mahkeme dosyasına girdi. Polis raporuna göre söz konusu videoda DEAŞ bayraklı kişiler, 3 motosiklet ve 11 araçla tekbirler getirerek mahalle aralarında dolaşıyor. Yoldaki bazı kişiler grubu destek veriyor.
15 Ekim 2015’te 100 kişinin öldüğü Ankara Garı patlamasına ilişkin 36 kişinin yargılandığı davanın eklerinde çarpıcı bir polis raporu yer aldı.
Cumhuriyet gazetesinin haberine göre söz konusu rapor, davanın sanıklarından Yakup Karaoğlu’nun bilgisayarında bulunan verilerin incelenmesi sonucu hazırlandı. Buna göre Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Karaoğlu’nun bilgisayarında DEAŞ’ın Gaziantep’te araçlarla yaptığı şehir turuna ilişkin videoya ulaştı. Karaoğlu’nun bilgisayarında ele geçirilen görüntülerde DEAŞ bayraklı kişilerin, 3 motosiklet ve 11 araçla tekbirler getirerek mahalle aralarında dolaştıkları görüldü. Videoda, yolda bekleyen bazı kişilerin de gruba destek verdikleri görüldü. Destek verenler arasında çocuklar göze çarpıyor. Bir apartman balkonunda duran sakallı kişi ile çarşaflı eşinin de konvoya selam verdiği gözlendi.
Örgütün kendisini patladan emiri Yunus Durmaz’ın notları, Gaziantep’teki yapılanmayı gözler önüne sermişti. Kenti işgal planı yapan DEAŞ, Antep’te 150 kişiyi eğitmişti. Türkiye’yi sarsan Ankara, Suruç gibi birçok patlamanın organizasyonu da bu kentte yapılmıştı.
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