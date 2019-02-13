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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Gündem
AA
13.02.2019 - 12:06, Son Güncelleme:

DEAŞ sanıkları için flaş karar

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DEAŞ sanıkları için flaş karar

Gaziantep'te patlayıcı yapımında kullanılan 5 ton 100 kilogram amonyum nitrat ile çeşitli silah ve mühimmatın ele geçirilmesine ilişkin davada yargılanan 4 sanık, 5 yıl ile 17 yıl 6 ay arasında değişen hapis ve para cezalarına çarptırıldı.

9. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Abdulkadir Kızılbent, Mustafa Akpınar ile tutuksuz sanıklar Mustafa Büyük, Beşir Akpınar, A.F.K. ve H.T. ile avukatları katıldı.

Duruşma savcısı, terör örgütü DEAŞ'ın faaliyetlerinin önlenmesine yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında bir depoda, patlayıcı yapımında kullanılan 5 ton 100 kilogram amonyum nitrat, 10 kaleşnikof tüfek, 2 tabanca ve çok sayıda fişek ele geçirildiğini hatırlattı.

Savcı, Kızılbent'in Suriye'de sorumlu düzeydeki DEAŞ mensubuyla cep telefonundaki programlar üzerinden iletişim kurduğunu, Türkiye'deki eylemlere mühimmat sağladığını belirterek, Mustafa Büyük, Beşir Akpınar ve Mustafa Akpınar'ın da Kızılbent ile birlikte hareket ettiğini kaydederek, adı geçen sanıkların cezalandırılmasını, diğer sanıkların ise beraatine karar verilmesini talep etti.

Sanık Kızılbent ise savunmasında, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, "Dosyada herhangi bir delil yoktur. Sadece yanımda çalışan bir şahsın karışmış olduğu olaylar nedeniyle hakkımda soruşturma yapılmıştır. Suçsuzum." dedi.

Sanık Mustafa Akpınar ise terör örgütü DEAŞ üyesi olmadığını savunarak, tahliyesini ve beraatini talep etti. Sanık Beşir Akpınar da hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, suçsuz olduğunu öne sürdü.

Sanık Mustafa Büyük ise ele geçirilen silahlarla ilgisinin bulunmadığını iddia ederek, beraatini istedi.

Mahkeme heyeti, "terör örgütüne üye olmak" ve "ateşli silahlar ile bunlara ait mermileri satın almak, taşımak veya bulundurmak" suçlarından sanık Kızılbent'e 17 yıl 6 ay ve 15 bin lira para cezası, sanık Mustafa Akpınar'a da 16 yıl 3 ay hapis ve 15 bin lira para cezası verdi.

"Ateşli silahlar ile bunlara ait mermileri satın almak, taşımak veya bulundurmak" suçundan sanık Mustafa Büyük'e 7 yıl 6 ay hapis ve 15 bin lira para cezası, sanık Beşir Akpınar'a da 5 yıl hapis ve 10 bin lira para cezası veren heyet, sanıklar H.T ile A.F.K'nin ise beraatine hükmetti.

Gaziantep'te 24 Temmuz 2017'de bir depoya düzenlenen operasyonda, 102 çuval içerisinde patlayıcı yapımında kullanılan 5 ton 100 kilogram amonyum nitrat ele geçirilmiş, 6 şüpheli tutuklanmıştı.

Şüphelilerin ikametinde yapılan aramalarda ise silah ve mühimmatın yanı sıra FETÖ/PDY'ye ait yasaklanmış 4 kitap ele geçirilmişti. 

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