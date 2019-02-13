DEAŞ sanıkları için flaş karar
Gaziantep'te patlayıcı yapımında kullanılan 5 ton 100 kilogram amonyum nitrat ile çeşitli silah ve mühimmatın ele geçirilmesine ilişkin davada yargılanan 4 sanık, 5 yıl ile 17 yıl 6 ay arasında değişen hapis ve para cezalarına çarptırıldı.
9. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Abdulkadir Kızılbent, Mustafa Akpınar ile tutuksuz sanıklar Mustafa Büyük, Beşir Akpınar, A.F.K. ve H.T. ile avukatları katıldı.
Duruşma savcısı, terör örgütü DEAŞ'ın faaliyetlerinin önlenmesine yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında bir depoda, patlayıcı yapımında kullanılan 5 ton 100 kilogram amonyum nitrat, 10 kaleşnikof tüfek, 2 tabanca ve çok sayıda fişek ele geçirildiğini hatırlattı.
Savcı, Kızılbent'in Suriye'de sorumlu düzeydeki DEAŞ mensubuyla cep telefonundaki programlar üzerinden iletişim kurduğunu, Türkiye'deki eylemlere mühimmat sağladığını belirterek, Mustafa Büyük, Beşir Akpınar ve Mustafa Akpınar'ın da Kızılbent ile birlikte hareket ettiğini kaydederek, adı geçen sanıkların cezalandırılmasını, diğer sanıkların ise beraatine karar verilmesini talep etti.
Sanık Kızılbent ise savunmasında, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, "Dosyada herhangi bir delil yoktur. Sadece yanımda çalışan bir şahsın karışmış olduğu olaylar nedeniyle hakkımda soruşturma yapılmıştır. Suçsuzum." dedi.
Sanık Mustafa Akpınar ise terör örgütü DEAŞ üyesi olmadığını savunarak, tahliyesini ve beraatini talep etti. Sanık Beşir Akpınar da hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, suçsuz olduğunu öne sürdü.
Sanık Mustafa Büyük ise ele geçirilen silahlarla ilgisinin bulunmadığını iddia ederek, beraatini istedi.
Mahkeme heyeti, "terör örgütüne üye olmak" ve "ateşli silahlar ile bunlara ait mermileri satın almak, taşımak veya bulundurmak" suçlarından sanık Kızılbent'e 17 yıl 6 ay ve 15 bin lira para cezası, sanık Mustafa Akpınar'a da 16 yıl 3 ay hapis ve 15 bin lira para cezası verdi.
"Ateşli silahlar ile bunlara ait mermileri satın almak, taşımak veya bulundurmak" suçundan sanık Mustafa Büyük'e 7 yıl 6 ay hapis ve 15 bin lira para cezası, sanık Beşir Akpınar'a da 5 yıl hapis ve 10 bin lira para cezası veren heyet, sanıklar H.T ile A.F.K'nin ise beraatine hükmetti.
Gaziantep'te 24 Temmuz 2017'de bir depoya düzenlenen operasyonda, 102 çuval içerisinde patlayıcı yapımında kullanılan 5 ton 100 kilogram amonyum nitrat ele geçirilmiş, 6 şüpheli tutuklanmıştı.
Şüphelilerin ikametinde yapılan aramalarda ise silah ve mühimmatın yanı sıra FETÖ/PDY'ye ait yasaklanmış 4 kitap ele geçirilmişti.
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