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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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19.04.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

DEAŞ davasında beraata ilginç gerekçe

İdris Emen
İdris Emen
idris.emen@hurriyet.com.tr
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İdris Emen
İdris Emen
idris.emen@hurriyet.com.tr
DEAŞ davasında beraata ilginç gerekçe

Gaziantep’te, 40’ı çocuk 56 kişinin can verdiği canlı bomba saldırısına ilişkin 12 sanığın yargılandığı davada gerekçeli karar yazıldı. “DEAŞ’ın kadınları örgüt üyesi olarak kabul etmediği” gerekçesiyle DEAŞ’ın Gaziantep emiri Mehmet Kadir Cebael’in eşi Fadile Cebael’e beraat kararı verildi.

GAZİANTEP’te 20 Ağustos 2016 günü 40’ı çocuk 57 kişinin can verdiği saldırıya ilişkin davaya bakan Kayseri 4. Ağır Ceza Mahkemesi, yedi sanığa 57 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 1582 yıl hapis; bir kişiye dört kez ağırlaştırılmış müebbet ile 227 yıl hapis, iki kişiye dokuz ile 34 yıl arasında hapis cezası verdi. İki kişi suçsuz bulundu.

Kararda, DEAŞ’ın Gaziantep sorumlusu Mehmet Kadir Cebael’in talebi üzerine saldırıdan bir ay önce kimliği tespit edilemeyen 20-25 yaşlarında bir kişinin Suriye’den Türkiye’ye geldiği ve saldırıya kadar Cebael’in evinde kaldığı belirtildi. Saldırıdan sonra Cebael’in 16 Ekim 2016’da evine yönelik polis operasyonunda çatışmada öldüğü belirtildi. Mehmet Kadir Cebael’in eşi Fadile Cebael’e ait parmak izinin, bomba yapımında kullanılan malzeme konulan bir poşette bulunduğu anlatıldı. Cebael, poşetle ilgili “Eşim evin ihtiyaçlarını eve getirirdi. Ben de her ev hanımı gibi malzemeleri buzdolabına yerleştirir, boşalan poşetleri poşetliğe koyardım. Bu nedenle parmak izim çıkmış olabilir” dedi. Kararda, Cebael’in parmak izinin poşetlerde çıkmasının hayatın olağan akışına uygun olduğu, diğer sanıklarla irtibatı bulunduğu, eylemlere katıldığına kanıt olmadığı belirtildi. DEAŞ’ın kadınları örgüt üyesi olarak kabul etmediği belirtilerek, Cebael’in suç işlediğine dair vicdani kanı oluşmadığı belirtildi. Kararda şöyle denildi:

“DEAŞ’ın kadınları üye olarak kabul etmediği, aksine meta olarak gördükleri, kadınların tek görevinin ev hanımlığı yapmak, çocuk yetiştirmek ve eşinin hizmetkârlığını yapmak olduğu hususları göz önüne alındığında da sanığın atılı suçu işlediğine dair mahkememizde vicdani kanı oluşmadığından beraatı cihetine gidilmiştir.”

İdris Emen
İdris Emen
idris.emen@hurriyet.com.tr
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