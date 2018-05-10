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    Dayı istismarını mektupla anlattı anne sakladı

    Hümeyra PARDELİ/DHA
    10.05.2018 - 21:55 | Son Güncelleme:

    ERZURUM'da, yeğeni 6'ncı sınıf öğrencisi F.A.'ya (10) cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla tutuklu yargılanan İlhami K. (52), 24 yıl hapis cezasına çaptırıldı.

    Gerekçeli kararda, F.A.’nın istismarı anlattığı bir mektup yazarak annesinin yatağının başına koyduğunu, annenin ise okumasına rağmen şikâyette bulunmadığı ve mektubu attığına dikkat çekildi. Kararda, “Tüm çabası boşa çıkan mağdurun bu kez olayı okulda arkadaşı Z.K.’ya anlattığı, Z.’nin de durumu okul rehber öğretmenine anlatması üzerine olayın ortaya çıktığı” belirtildi. 

    Mağdurun, sanığa iftira atmasını gerektirir bir nedenin bulunmadığına işaret edilen gerekçeli kararda, İlhami K.’nın F.A.’nın dayısı olması nedeniyle istismarı hemen anlatamamasının hayatın olağan akışına uygun olduğu ifade edildi. Kararda, mağdurun esasen her türlü kötü muameleden korunması gereken yerlerden olan aile yaşantısının sürdürüldüğü yaşam alanları içerisinde yakın akrabası olan sanık tarafından istismar edilmesi, sanığın suçu işlemekteki kolaylığı nazara alınarak alt sınırdan uzaklaşarak ceza verildiği bildirildi. 

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    Etiketler: çocuğa cinsel istismar , Cinsel istismar , gazetehaberleri , gündem
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