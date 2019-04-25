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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA
25.04.2019 - 14:25, Son Güncelleme:

Dayak görüntülerini kaydedip paylaşan üniversiteli kızlar yeniden yargılanacak

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Dayak görüntülerini kaydedip paylaşan üniversiteli kızlar yeniden yargılanacak

Trabzon'da sosyal medya hesabından tartıştıktan sonra kaldıkları eve çağırdıkları Kübra T. (25) ve Esra K. (25) ile Gülbahar B.'yi (27) biber gazıyla etkisiz hale getirip döven, olayın cep telefonu görüntülerini de sosyal medya hesabından paylaşan üniversite öğrencileri Hasibe H. (25) ve Mihriban Y.'nin (25) 'kişiyi silahla hürriyetinden yoksun kılma' suçundan aldıkları 10’ar yıl hapis cezasına yapılan itiraz karara bağlandı. Samsun Bölge İstinaf Adliyesi'nde görüşülen itirazda mahkeme heyeti, davanın duruşmalı olarak istinaf mahkemesinde görülmesine ve sanıkların yeniden yargılanmasına karar verdi.

Olay, Konaklar Mahallesi Taylan Sokak'ta bir öğrenci evinde 4 Şubat 2017'de meydana geldi. Karadeniz Teknik Üniversitesi'nin farklı bölümlerinde öğrenim gören Hasibe H., Nurcan Ç. ve Mihriban Y.; Trabzon Havalimanı'nda yer hizmetlerinde görevli Kübra T., bir sigorta firmasında çalışan Esra K. ve arkadaşları Gülbahar B. ile sosyal medya üzerinden tartışmaya başladı.

Üniversiteli kızlar, tartışma sürerken Kübra T., Esra K. ve Gülbahar B.'yi kendi evlerine çağırdı. Üç arkadaşla evlerine gittikleri öğrenciler arasında çıkan tartışma giderek büyüdü. Tartışma sırasında Kübra T. ve Esra K.'yi biber gazı sıkarak ve copla vurarak döven öğrenciler, Gülbahar B.'yi ise bir odaya kapattı. Yaşananları cep telefonuyla kaydeden öğrenciler, video görüntülerini de sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Dayak görüntülerini kaydedip paylaşan üniversiteli kızlar yeniden yargılanacak

DAVA AÇILDI

Kısa sürede binlerce kişi tarafından sosyal medyada paylaşılan ve büyük tepkilere neden olan görüntülere ilişkin polis ekiplerince soruşturma başlatıldı. Sosyal medya hesaplarından kimlikleri ve ikamet ettikleri ev belirlenen 3 üniversiteli kız, polis ekiplerince gözaltına alındı. Polisteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada şüpheliler Mihriban Y., Hasibe H. ve Nurçin Ç. hakkında 'birden fazla kişi tarafından kişiyi silahla hürriyetinden yoksun kılma, hakaret ve tehdit' suçlarından 12'şer yıldan 46'şar yıla, Esra K. ve Kübra T. hakkında ise 'hakaret ve tehdit' suçlarından 9 aydan 4 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Dayak görüntülerini kaydedip paylaşan üniversiteli kızlar yeniden yargılanacak

10'AR YIL HAPİS CEZASI VERİLDİ

Trabzon 4'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada mahkeme heyeti, Hasibe H. ile Mihriban Y.'ye 'Kişiyi silahla hürriyetinden yoksun kılma' suçundan 10'ar yıl hapis cezası verdi. Sanık Nurçin Ç. ile Esra K. ve Kübra T. hakkında ise beraat kararı verildi.

Trabzon 4'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nin Hasibe H. ile Mihriban Y. hakkında verdiği hapis cezası kararına karşı Samsun Bölge İstinaf Mahkemesi'ne itiraz başvurusu yapıldı. İtirazı görüşen mahkeme heyeti, davanın duruşmalı olarak görülmesine ve sanıkların yeniden yargılanmasına karar verdi. Kararda, "Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede; incelenen rapor doğrultusunda ilk derece mahkemesince verilen kararın ve dosya içeriğinin heyetçe duruşma yapılarak değerlendirilmesi gerektiği kanaatine ulaşıldığından davanın yeniden duruşmalı olarak görülmesine karar verilmiştir" denildi.

Dayak görüntülerini kaydedip paylaşan üniversiteli kızlar yeniden yargılanacak

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