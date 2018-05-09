Savcı mütalaasında, Timur’un, Carnelia’nın alın kısmına vurduğunu, boğazını sıkıp, ağız ve burnunu yastıkla kapatacak şekilde nefessiz kalmasına neden olup ölümüne yol açtığını öne sürdü. Duruşmada tanık olarak dinlenen Elena Carnelia’nin ablası Mariana Dinu ise, “ Cenazeyi almak için geldiğimde darptan dolayı kardeşimi zor tanıdım. Şikayetçiyim “ dedi.

İstanbul 20’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuklu sanık İbrahim Timur ile Elena Carnelia’nın ablası Mariana Dinu katıldı.

“CENAZEYİ ALMAYA GELDİĞİMDE DARPTAN DOLAYI KARDEŞİMİ ZOR TANIDIM”



Duruşmada müşteki olarak dinlenen Mariana Dinu şunları söyledi: “Maktul benim kız kardeşim olur. Ölüm olayı meydana geldiğinde İtalya’da bulunuyordum.Bu nedenle olayın ne şekilde olduğu hakkında bilgim yok. Sadece kız kardeşimin neden ve nasıl öldürüldüğünü, gerçekleri öğrenmek istiyorum. Cenazeyi almak için geldiğimde darptan dolayı kardeşimi zor tanıdım. Ayağının üzerindeki doğum izine bakarak ve ayrıca sağ ayağındaki ikinci tırnakta daha önceden bulunan deformasyon sebebiyle kız kardeşimi tanıdım. Şikayetçiyim “ dedi.

“ALNINA VURDU, BOĞAZINI SIKTI, AĞZINI BURNUNU YASTIKLA KAPATARAK NEFESSİZ BIRAKTI”



Davaya ilişkin görüşünü açıklayan duruşma savcısı, olay tarihinde bir eğlence mekanında tanışan Timur ile Carnelia’nın daha sonra olayın meydana geldiği otel odasına gittiklerini, burada belirlenemeyen bir nedenle tartıştıklarını belirtti. Çıkan tarışma üzerine Timur’un Carnelia’nın alın kısmına vurduğunu, boğazını sıkıp, ağız ve burnunu yastıkla kapatacak şekilde nefessiz kalmasına neden olup ölümüne yol açtığını iddia etti.

SAVCI MÜEBBET HAPİS İLE CEZALANDIRILMASINI İSTEDİ



Savcı mütalaasının devamında, otopsi sonucu verilen Adli Tıp raporunda maktulün ölüm nedeninin ağız,burun kapanması ve boyuna basıya bağlı mekanik asfiksi sonucu meydana geldiğinin tespit edildiği hatırlattı. Timur’un, Carnelia’nın kendisine hakaret ettiği yönündeki beyanlarına ilişkin ise dosyaya yansıyan bir delil bulunmadığını ifade etti. İbrahim Timur’un, “Kasten öldüre” suçundan müebet hapis cezası ile cezalandırılmasını istedi.

İbrahim Timur’un tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme heyeti, son savunmasını hazırlaması için duruşmayı erteledi.