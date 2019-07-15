Darbeci askerlerin toplu halde halktan kaçış anı…

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriDarbeci askerlerin toplu halde halktan kaçış anı…
GeriGündem Darbeci askerlerin toplu halde halktan kaçış anı…
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
AA
15.07.2019 - 11:47, Son Güncelleme:

Darbeci askerlerin toplu halde halktan kaçış anı…

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

FETÖ'nün hain darbe girişimine ilişkin ilk kez ortaya çıkan görüntülerde, 15 Temmuz darbe girişiminin seyrini değiştirmesinin ardından, köprüde 34 kişinin şehit, 318 kişinin gazi olmasına sebep olan darbeci askerlerin bir kısmının teslim olma, bir bölümünün de toplu halde halktan kaçma anı yer alıyor.

AA'nın 15 Temmuz ihanet gecesine ait ulaştığı yeni görüntülerde, darbe girişiminin seyrini değiştirmesinin ardından darbeci askerlerin bir bölümünün teslim olma, bir bölümünün de direnişe katılan halktan kaçma anları saniye saniye yer alıyor.

AA, 15 Temmuz gecesi, o tarihteki adıyla Boğaziçi Köprüsü'nde yaşananların kaydedildiği güvenlik kamerası görüntülerine ulaştı.

15 Temmuz gecesine ait görüntüler, darbeci askerlerin köprüye geldikleri saat 21.52'den, teslim oldukları saat 06.15'e kadar geçen 8 saat 23 dakikalık sürede yaşananları tüm şeffaflığıyla ortaya koyuyor.

DARBECİ ASKERLERİN KAÇIŞ ANI

Darbe girişiminin seyrinin değişmesinin ardından, köprüyü kapatan askerler silahlarını indiriyor.

Omzuna Türk bayrağını asan bir vatandaş koşarak askerlerin yanına doğru gidiyor. Vatandaşların yanında yer alan polisin de bu süreçte temkinli olmayı sürdürdüğü görülüyor.

Köprü üstündeki direnişte omuz omuza yer alan vatandaşlar, yine birbirlerinden aldıkları kuvvetle askerlere doğru koşuyor.

Askeri araçları kendilerine siper eden ve vatandaşların üzerlerine doğru gelmesinden panikleyen askerler, toplu halde kaçmaya başlıyor.

Kalabalık bir vatandaş grubu, Zincirlikuyu istikametine doğru kaçan askerlerin peşinden gidiyor.

Köprüye çok sayıda ambulans ile TOMA sevk ediliyor.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Haber Gündemi

Sıradaki Haber
İzli mermilerle ateş açtılar, bomba attılar
Kuzey Irak'a hava harekâtı! 8 terörist etkisiz hale getirildi
Bu da Zeynepbank vurgunu!
"S-400'ler barışın ve milli güvenliğimizin garantisi"