Dansöze para takan kocasını bıçakladı! Eşinin sözleri şoke etti

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriDansöze para takan kocasını bıçakladı! Eşinin sözleri şoke etti
GeriGündem Dansöze para takan kocasını bıçakladı! Eşinin sözleri şoke etti
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Murat KÜÇÜK/BOLU (DHA)
27.02.2019 - 13:09, Son Güncelleme:

Dansöze para takan kocasını bıçakladı! Eşinin sözleri şoke etti

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Dansöze para takan kocasını bıçakladı! Eşinin sözleri şoke etti

Bolu'da restoranda dansözlere para takıp şampanya patlattığı gerekçesiyle eşi Fuat Cenikli'yi (38) meyve bıçağıyla ağır yaralayan Rukiye Cenikli'nin (35) yargılanmasına başlandı. Mahkeme heyeti, 15 yıla kadar hapsi istenen tutuklu sanığın tahliyesine karar verdi. Tedavisinin ardından sağlığına kavuşan Fuat Cenikli, duruşmada "Onu kıskandırmak istedim ve başardım; fakat karım tarafından bıçaklandım. Kendisini affediyorum" derken, Rukiye Cenikli ise "Öldürecek olsam evde bulunan 2 silahla öldürürdüm" dedi.

Olay, geçen yılın Ekim ayında Abant Tabiat Parkı yolundaki restoranda meydana geldi. Rukiye Cenikli, boşanma aşamasında olduğu 3 çocuğunun babası Fuat Cenikli'nin restoranda dansözlere para takıp şampanya patlattığını öğrendi. Bunun üzerine mekana giden Rukiye Cenikli, eşini meyve bıçağıyla karnından ağır yaraladı. Hastaneye kaldırılan Fuat Cenikli, tedavisinin ardından taburcu edildi. Gözaltına alınan Rukiye Cenikli ise sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Fuat Cenikli olay sonrası eşinden şikayetçi olmadı.

Rukiye Cenikli hakkında 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçlamasıyla 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Bolu 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasında tutuklu sanık Rukiye Cenikli hakim karşısına çıkarıldı. Duruşmaya Fuat Cenikli ve tarafların yakınları da katıldı.

'VERDİĞİ SÖZLERİ TUTMADI'

Mahkemede savunma yapan sanık Rukiye Cenikli, tutuklandıktan sonra eşiyle boşanma işlemlerinin tamamlandığını belirterek, "Kocamın alkol problemi vardı. Benimle ve 3 çocuğuyla hiç ilgilenmiyordu. Hatta evliyken kendisine nafaka davası bile açtım; ama 1 kuruş bile nafaka ödemedi. Sürekli olarak bana 'İçkiyi bırakacağım, seninle yeniden evleneceğimiz' diye sözler veriyordu. Hiçbir sözünü tutmadı" diye konuştu.

'ÖLDÜRECEK OLSAM EVDEKİ SİLAHLARLA ÖLDÜRÜRDÜM'

Rukiye Cenikli, olay günü eşinin dansözlerle eğlendiğini duyduktan sonra restorana gittiğini anlatarak, şunları söyledi:
"Canan isimli arkadaşım boşanma aşamasında olan kocamın Abant yolu üzerinde içkili mekanda içki içtiğini, dansözlerin göğüslerine para taktığını ve onlarla müzik eşliğinde oynadığını bana bildirince hemen mekana gittim. Canan arkadaşımın masasına oturup, ben de alkol almaya başladım. Kocam, benim gözümün önünde dansözlerin göğüslere, gözlerime baka baka para takıp, onlarla oyun oynamaya başladı. Tek amacım, ona suçüstü yapmaktı. Hatta bunlarla yetinmeyip, dansözlere şampanyalar patlatıyordu. Çocuklarımın ve benim rızkımızı onlarla paylaşıyordu sonra yanıma gelip, bana küfürler etti. Mekanda ağız kavgası yaptıktan sonra birlikte dışarı çıktık. Bu sırada bir masadan bıçak mı yoksa çatal mı, nedir bilmiyorum elime aldım. Mekan dışında da tartıştık. O anda gözüm döndü. Kendimi kaybettim ve rastgele elimdekini karnına doğru savurdum. Kesinlikle amacım öldürmek değildi. Öldürecek olsam her gece sarhoş gelip, sızan bu kişiyi evde bulunan 2 silahla öldürürdüm."

'ÖLDÜRMEK İSTESE EVDE SIZINCA BOĞAZIMI KESERDİ'

Duruşmada ifade veren Fuat Cenikli ise çocuklarının annesinden şikayetçi olmadığını belirterek, "Olaylar, karımın dediği gibi oldu. Amacım, o gece onu kıskandırmaktı. Evet, gözlerinin içine baka baka dansözlerin göğüslerine para takıp, şampanyalar patlattım. Beni öldürme amacının olduğunu sanmıyorum. Onu kıskandırmak istedim ve başardım; fakat karım tarafından bıçaklandım. Kendisini affediyorum. Ben ve çocuklarımın ona çok ihtiyacı var. Şayet tahliye edilirse söz veriyorum içkiyi bırakıp, kendisiyle yeniden evleneceğim. Karımı deliler gibi çok seviyorum. Onun cezaevinde, benim ise serbest olmam bana çok dokunuyor. Alkol düşkünlüğüm var; ama bunu sadece kafa dağıtmak için yapıyordum. Karım beni öldürmek isteseydi evde sızıp, kaldığımda boğamızı kesebilirdi. Bunu yapmadı" dedi.

'İSTEDİĞİN GİBİ KOCA OLACAĞIM'

Mahkeme heyeti, öldürme kastının bulunmadığına kanaat getirdiği tutuklu sanık Rukiye Cenikli'nin tahliyesine karar verip, duruşmayı erteledi. Tahliye kararının ardından Fuat Cenikli, "Karıcığım, seni çok seviyorum. Söz veriyorum, sana senin isteğin gibi bir koca olacağım" dedi.

MAHKEME BAŞKANI: 'EFENDİ OLUN'

Bunun üzerine mahkeme başkanı, "Bir daha karşımıza bu şekilde çıkmayın. Kendinize çekidüzen verip, güzel bir aile kurup, hayatınızı idame ettirin ve efendi olun" diye konuştu.

ESKİ EŞİNİ DE BIÇAKLAMIŞ

Öte yandan Rukiye Cenikli'nin, 10 yıl önce evli olduğu, 1 çocuğunun babası, eski eşini de bıçakla yaraladığı öğrenildi. Rukiye Cenikli'nin ayrıca Fuat Cenikli'yi daha önce yumruklayarak, dövdüğü ve her iki suçtan da toplam 1 yıl 6 ay hapis cezası aldığı belirtildi.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Bakan duyurdu: Çalışmalar tamamlandı, yakında açıklanacak

Kadıköy'de korkunç olay! Çöpten aynı kadına ait iki bacak çıktı

8 öğrenci okul basıp, sınıfta dakikalarca dövdüler! 'Öleceğimi zannettim'

Aldatıldı, karısının sevgilisine dava açtı... Tazminat şoku!