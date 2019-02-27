Dansöze para takan kocasını bıçakladı! Eşinin sözleri şoke etti

Olay, geçen yılın Ekim ayında Abant Tabiat Parkı yolundaki restoranda meydana geldi. Rukiye Cenikli, boşanma aşamasında olduğu 3 çocuğunun babası Fuat Cenikli'nin restoranda dansözlere para takıp şampanya patlattığını öğrendi. Bunun üzerine mekana giden Rukiye Cenikli, eşini meyve bıçağıyla karnından ağır yaraladı. Hastaneye kaldırılan Fuat Cenikli, tedavisinin ardından taburcu edildi. Gözaltına alınan Rukiye Cenikli ise sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Fuat Cenikli olay sonrası eşinden şikayetçi olmadı.

Rukiye Cenikli hakkında 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçlamasıyla 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Bolu 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasında tutuklu sanık Rukiye Cenikli hakim karşısına çıkarıldı. Duruşmaya Fuat Cenikli ve tarafların yakınları da katıldı.

'VERDİĞİ SÖZLERİ TUTMADI'

Mahkemede savunma yapan sanık Rukiye Cenikli, tutuklandıktan sonra eşiyle boşanma işlemlerinin tamamlandığını belirterek, "Kocamın alkol problemi vardı. Benimle ve 3 çocuğuyla hiç ilgilenmiyordu. Hatta evliyken kendisine nafaka davası bile açtım; ama 1 kuruş bile nafaka ödemedi. Sürekli olarak bana 'İçkiyi bırakacağım, seninle yeniden evleneceğimiz' diye sözler veriyordu. Hiçbir sözünü tutmadı" diye konuştu.

'ÖLDÜRECEK OLSAM EVDEKİ SİLAHLARLA ÖLDÜRÜRDÜM'

Rukiye Cenikli, olay günü eşinin dansözlerle eğlendiğini duyduktan sonra restorana gittiğini anlatarak, şunları söyledi:

"Canan isimli arkadaşım boşanma aşamasında olan kocamın Abant yolu üzerinde içkili mekanda içki içtiğini, dansözlerin göğüslerine para taktığını ve onlarla müzik eşliğinde oynadığını bana bildirince hemen mekana gittim. Canan arkadaşımın masasına oturup, ben de alkol almaya başladım. Kocam, benim gözümün önünde dansözlerin göğüslere, gözlerime baka baka para takıp, onlarla oyun oynamaya başladı. Tek amacım, ona suçüstü yapmaktı. Hatta bunlarla yetinmeyip, dansözlere şampanyalar patlatıyordu. Çocuklarımın ve benim rızkımızı onlarla paylaşıyordu sonra yanıma gelip, bana küfürler etti. Mekanda ağız kavgası yaptıktan sonra birlikte dışarı çıktık. Bu sırada bir masadan bıçak mı yoksa çatal mı, nedir bilmiyorum elime aldım. Mekan dışında da tartıştık. O anda gözüm döndü. Kendimi kaybettim ve rastgele elimdekini karnına doğru savurdum. Kesinlikle amacım öldürmek değildi. Öldürecek olsam her gece sarhoş gelip, sızan bu kişiyi evde bulunan 2 silahla öldürürdüm."

'ÖLDÜRMEK İSTESE EVDE SIZINCA BOĞAZIMI KESERDİ'

Duruşmada ifade veren Fuat Cenikli ise çocuklarının annesinden şikayetçi olmadığını belirterek, "Olaylar, karımın dediği gibi oldu. Amacım, o gece onu kıskandırmaktı. Evet, gözlerinin içine baka baka dansözlerin göğüslerine para takıp, şampanyalar patlattım. Beni öldürme amacının olduğunu sanmıyorum. Onu kıskandırmak istedim ve başardım; fakat karım tarafından bıçaklandım. Kendisini affediyorum. Ben ve çocuklarımın ona çok ihtiyacı var. Şayet tahliye edilirse söz veriyorum içkiyi bırakıp, kendisiyle yeniden evleneceğim. Karımı deliler gibi çok seviyorum. Onun cezaevinde, benim ise serbest olmam bana çok dokunuyor. Alkol düşkünlüğüm var; ama bunu sadece kafa dağıtmak için yapıyordum. Karım beni öldürmek isteseydi evde sızıp, kaldığımda boğamızı kesebilirdi. Bunu yapmadı" dedi.

'İSTEDİĞİN GİBİ KOCA OLACAĞIM'

Mahkeme heyeti, öldürme kastının bulunmadığına kanaat getirdiği tutuklu sanık Rukiye Cenikli'nin tahliyesine karar verip, duruşmayı erteledi. Tahliye kararının ardından Fuat Cenikli, "Karıcığım, seni çok seviyorum. Söz veriyorum, sana senin isteğin gibi bir koca olacağım" dedi.

MAHKEME BAŞKANI: 'EFENDİ OLUN'

Bunun üzerine mahkeme başkanı, "Bir daha karşımıza bu şekilde çıkmayın. Kendinize çekidüzen verip, güzel bir aile kurup, hayatınızı idame ettirin ve efendi olun" diye konuştu.

ESKİ EŞİNİ DE BIÇAKLAMIŞ

Öte yandan Rukiye Cenikli'nin, 10 yıl önce evli olduğu, 1 çocuğunun babası, eski eşini de bıçakla yaraladığı öğrenildi. Rukiye Cenikli'nin ayrıca Fuat Cenikli'yi daha önce yumruklayarak, dövdüğü ve her iki suçtan da toplam 1 yıl 6 ay hapis cezası aldığı belirtildi.