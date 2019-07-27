'Dahiliye' adlı tıp dalının diğer adı nedir?
Bir tıp dalı olan dahiliye bilgi yarışmalarıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Güven Bana programında iki yarışmacıya şu soru soruldu: 'Dahiliye' adlı tıp dalının diğer adı nedir? Yarışmadaki sorunun cevabını merak eden izleyiciler internet üzerinden araştırma yapıyor.
İç hastalıkları, tıbbın bir ana bilim dalıdır; Dahiliye olarak da bilinir
İnsanın sindirim sistemi, böbrek, kalp, akciğer, kan hastalıkları, kanserin dahili tanı ve tedavisi, romatizmal, hormonal ve alerjik hastalıklar, yaşlı hasta grubunun sağlığı ve hastalıkları ile ilgilenir.
Bugün, ateşli hastalıklar, metabolik hastalıklar, böbrek hastalıkları, karaciğer hastalıkları gibi tüm şikayetlerin çözüm merkezi iç hastalıkları ünitesidir.
Nefroloji,
Endokrinoloji,
Gastroenteroloji,
Göğüs Hastalıkları,
Hematoloji, Onkoloji,
Enfeksiyon Hastalıkları,
Romatoloji,
İmmunoloji,
Allerji,
Diabet,
Kardiyoloji
gibi ünitelerin hepsi dahiliye bölümünden doğmuştur.
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