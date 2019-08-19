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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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19.08.2019 - 12:51, Son Güncelleme:

Daha fazla dayanamayıp intihar etmişti... İğrenç olayda yeni gelişme

Dinçer GÖKÇE
Dinçer GÖKÇE
dgokce@hurriyet.com.tr
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Dinçer GÖKÇE
Dinçer GÖKÇE
dgokce@hurriyet.com.tr
Daha fazla dayanamayıp intihar etmişti... İğrenç olayda yeni gelişme

Edirne 2. Ağır Ceza Mahkemesi, üniversiteli Ahmet Emre Yıldır’a (23) 9 yaşından itibaren cinsel istismarda bulunmakla suçlanan akrabası Vedat Tarhan (68) için yakalama kararı çıkardı. Hem savcının hem de Yıldır’ın avukatının itirazını değerlendiren mahkeme, Tarhan için tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkardı. Müebbet hapis istemi ile yargılanan Tarhan geçen 8 Ağustos’ta yapılan ilk duruşmada tahliye edilmişti.  Ahmet Emre Yıldır ise, yaşadığı bunalım nedeni ile geçen Nisan ayında evinin penceresinden atlayarak intihar etmişti.

Tekirdağ Çorlu’da yaşayan Ahmet Emre Yıldır, aynı zamanda akrabası olan Vedat Tarhan tarafından 9 yaşından 18 yaşına kadar uğradığı cinsel istismara uğradığını ailesi ile paylaştı. Yaşadıkları nedeni ile bunalıma girdiğini belirten Yıldır, ailesinin de desteği ile savcılık başvurusu öncesi Tarhan ile görüştü. Tarhan ile görüşmelerini kayda alan Yıldır, kendisine yönelik cinsel istismara ilişkin konuşmasını sağladı.

Tarhan’ın kendisine yönelik istismarını kayda alan Yıldır, geçen 6 Mart günü Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu. Savcılık başvurusunda, Tarhan ile yaptığı görüşmenin ses kaydı da yer aldı. Ancak soruşturma süreci ağır ilerledi.

Savcılık başvurusunun üzerinden 52 gün geçmesine karşın Yıldır ifadeye dahi çağrılmadı. İçinde bulunduğu bunalımdan kurtulamayan Yıldır 29 Nisan günü, ailesi ile birlikte kaldığı 15. kattaki evin penceresinden atlayarak intihar etti.

SAVCILIK DA İTİRAZ ETTİ

Yıldır’ın intiharı sonrası savcılık soruşturması hızlandı. Soruşturma kapsamında ifadesi alınan Tarhan, suçlamaları kabul etmedi. Tarhan hakkında, ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi ile dava açıldı. Tarhan 1 Mayıs günü tutuklanarak cezaevine konuldu. Tarhan hakkında açılan dava Edirne 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülmeye başlandı. Davanın 8 Ağustos’taki ilk duruşmasında Tarhan tahliye edildi.

Bayramdan hemen önce gelen tahliye kararı tepkilere neden oldu. Yıldır’ın ailesi adına mahkemeye itirazda bulunuldu. Öte yandan savcılık da Vedat Tarhan hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmasını istedi.

MAHKEME: YAKALAYIN

Edirne 2. Ağır Ceza Mahkemesi, savcılığın yaptığı itirazı aynı gün değerlendirdi. Mahkeme, dosyada delillerin tam olarak toplanmadığını, tanık olarak gösterilen bazı kişilerin ise henüz dinlenmediğine işaret etti. Mahkeme, Tarhan’a yönelik tutukluluğun devamı yönünde karar verilmesi gerektiğine vurgu yaptı.

Mahkeme, Tarhan hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkardı. Bu kararla birlikte Tarhan yakalandığı yerde tutuklanarak cezaevine konulacak.

EVİNİ SATIŞA ÇIKARDI

Yıldır’ın ailesinin avukatı Merve Uçanok, yakalama kararına ilişkin şunları kaydetti: “Sanık hakkında 3 ay 8 gün tutukluluk ardından, ilk duruşmada tahliye kararı verilmişti. Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı ve tarafımızca bu tahliye kararına itiraz edildi. Dosya Edirne 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde değerlendirildi. Ve nihayet bugün sanık hakkında tutuklama kararı verildi.

Daha fazla dayanamayıp intihar etmişti... İğrenç olayda yeni gelişme


Emre suç duyurusunda bulunduğunda 52 gün boyunca işlem yapılmamıştı. Soruşturma sürecinin yavaş işlemesi Emre’yi intihara sürüklemişti. Buna rağmen sanığın hiçbir şey yaşanmamış gibi dışarıda bulunması adalete yakışır bir durum değildi.

Bugün verilen tutuklama kararı ile adalet tecelli etmiş bulunmakta.  Sabit ikametgâhını satışa çıkaran sanığın kaçma şüphesi bulunmakta.

Verilen tutuklama kararı bu yüzden çok önemli.  Soruşturma ve kovuşturma sürecinde bugüne kadar yapılan ihmallerin bir daha tekrarlanmaması için hukuki mücadelemizi vereceğiz. Emre’nin hayattayken tamamlayamadığı adalet arayışını biz sürdürecek ve adaletin yerini bulmasını sağlayacağız”

Dinçer GÖKÇE
Dinçer GÖKÇE
dgokce@hurriyet.com.tr
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