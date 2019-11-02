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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Serkan BİNGÖL/KARLIOVA (Bingöl) (DHA)
02.11.2019 - 16:03, Son Güncelleme:

Çocuklarını servise ulaştırmak için suları aşıyor: 'Kaç kere ölüm tehlikesi yaşadık'

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Çocuklarını servise ulaştırmak için suları aşıyor: 'Kaç kere ölüm tehlikesi yaşadık'

Bingöl'ün Karlıova ilçesine bağlı Kaynarpınar köyünün Aktaş mezrasında oturan Kemal Okuyucu (55), öğrenim gören 2 çocuğunu her gün servis aracına ulaştırmak için 4 kilometre yol gidiyor. Sırtına aldığı çocuklarıyla dağları aşıp çaylardan geçen Okuyucu, okul çıkışı da onları alıp aynı yoldan geri dönüyor. Servisin mezraya ulaşabilmesi için Peri Çayı üzerine köprü kurulmasını isteyen Okuyucu, yolda zaman zaman tehlike atlattıklarını söyledi. Okuyucu, ''Kızımla birlikte kaç kere ölüm tehlikesi yaşadık. Geçen yıl ikimiz sudan karşıya geçerken düştük. Su bizi 30 metre sürükledi. Tam umudumu kestim, boğuluyoruz dediğimde köylüler yardımımıza koşarak bizi sudan çıkardı'' dedi.

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  • Dağları aşıp, sulardan geçerek çocuklarını servise ulaştırıyor
  • Dağları aşıp, sulardan geçerek çocuklarını servise ulaştırıyor
  • Dağları aşıp, sulardan geçerek çocuklarını servise ulaştırıyor
  • Dağları aşıp, sulardan geçerek çocuklarını servise ulaştırıyor
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Kaynarpınar köyüne bağlı 20 nüfuslu, 7 haneli Aktaş mezrasında oturan Kemal Okuyucu, köydeki okulun 3 yıl önce öğrenci yetersizliği nedeniyle kapanmasının ardından oğlu Serhat (12) ile kızı Ruken'i (10), 20 kilometre uzaklıkta bulunan Yedisu ilçesindeki okullara kaydettirdi.

Mezraya ulaşımın sağlandığı köprünün yolu uzatması ve bu yolun heyelan ve çamur nedeniyle sık sık kapanması nedeniyle servis aracı köye gelemiyor. Okuyucu, 6'ncı sınıf öğrencisi oğlu Serhat ile 3'üncü sınıf öğrencisi olan kızı Ruken'i her gün 4 kilometre yol gidip yolda belirli bir noktada bekleyen servis aracına ulaştırıyor. Dönüşte de yine aynı noktaya giden Kemal Okuyucu, çocuklarını alıp yeniden evine dönüyor. Okuyucu, güzergah üzerinde bulunan Peri Çayı'na geldiklerinde çocuklarını tek tek sırtına alıp karşıya geçiriyor.

'KIZIMLA BİRLİKTE BİRÇOK KEZ ÖLÜM TEHLİKESİ YAŞADIK'

Yol güzergahındaki Peri Çayı'nı çocuklarını sırtına alarak geçtiğini anlatan Okuyucu, yıllardır sıkıntı yaşadıklarını söyledi. Okuyucu, "Muhtarımız defalarca çay üzerine köprü yapılması için çaba sarf etti ama maalesef herhangi bir sonuç alamadı. Köprü yapılırsa biz bu sıkıntıları yaşamayız. Kış aylarında daha büyük sıkıntılar yaşıyoruz. Kızımla birlikte kaç kere ölüm tehlikesi yaşadık. Geçen yıl ikimiz sudan karşıya geçerken düştük. Su bizi 30 metre sürükledi. Tam umudumu kestim, boğuluyoruz dediğimde köylüler yardımımıza koşarak bizi sudan çıkardı. Yetkililer sesimizi duysun, bize köprü yapsınlar. Köprü yapılırsa araçlar mezraya kadar gelecek. Ayrıca bu yıl taşımalı sistem kalktı. Öğrencilerimizin çoğu ilçeye ve ile gitti, tek biz kaldık" dedi.

‘KÖPRÜYE GİDEN YOL HEYELAN NEDENİYLE KAPALI OLUYOR’

Mezraya ulaşımın sağlandığı araç köprüsünün 8 kilometre uzaklıkta olduğunu ifade eden Kaynarpınar Köyü Muhtarı Özbek Abaylı ise "Eski bir araç köprüsü var. Bu köprüyle yol 8 kilometre uzuyor. O yol genelde heyelan ve çamurdan dolayı kapalı oluyor. Mezramızın sakinleri ise yolu kısaltarak tehlikeli bölgelerden yolculuk yapıyor. Daha önceleri birkaç kez yetkililere durumu anlattım, fakat bir çözüm bulunamadı" diye konuştu.

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