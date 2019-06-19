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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA) - İHA
19.06.2019 - 16:51, Son Güncelleme:

D-100'de hareketli anlar

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BOLU'da etkili olan yağmur nedeniyle Rüzgarlar ve Çaygökpınar köylerinde dereler taştı. Merkez Mahallesi sular altında kaldı. Bolu'da Rüzgarlar köyü mevkiinde sel nedeniyle güvenlik amacıyla trafiğe kapatılan D-100 karayolunun Ankara yönü yağmurun etkisini azaltmasıyla açıldı.

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  • Boluda sel, D-100ün Ankara yönü trafiğe kapandı
  • Boluda sel, D-100ün Ankara yönü trafiğe kapandı
  • Boluda sel, D-100ün Ankara yönü trafiğe kapandı
  • Boluda sel, D-100ün Ankara yönü trafiğe kapandı
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Bolu'da saat 15.30 sıralarında başlayan yağmur, hayatı olumsuz yönde etkiledi. Aşırı yağmur nedeniyle Rüzgarlar köyünde bulunan Rüzgarlar Deresi taştı. Köyün Merkez Mahallesi, sular altında kaldı. Sel, ağaçları yerinden sökerken bazı traktör ve otomobiller de sulara gömüldü. Çaygökpınar köyünde de aynı isimli dere taştı. Köyün bir bölümü sular altında kaldı.

D-100 Karayolu'nun Ankara yönü, Çaydurt mevkiinden trafiğe kapatıldı. Araçlar TEM yoluna yönlendirildi. Derenin, yolu sular altına bırakma ihtimaline karşı araç geçişine izin verilmiyor.

D-100 TRAFİĞE AÇILDI

Bolu'da Rüzgarlar köyü mevkiinde sel nedeniyle güvenlik amacıyla trafiğe kapatılan D-100 karayolunun Ankara yönü yağmurun etkisini azaltmasıyla açıldı. Köylüler, sular altında kalan evleri ve araçları nedeniyle üzüntü yaşadı. Köyde yaşayan yaşlılılardan bazıları, UMKE tarafından evlerinden dışarı çıkarıldı.

D-100de hareketli anlar


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