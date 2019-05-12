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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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12.05.2019 - 18:42, Son Güncelleme:

D-100'de feci kaza! Otobüsün camından fırladı

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Kocaeli’nin Gebze ilçesinde, işçilerin taşındığı servis midibüsü ile hafif ticari araç çarpıştı. Kazada 1 işçi yaşamını yitirdi, 15 işçi de yaralandı.

Kaza, öğleden sonra, D-100 yolu Gebze Tatlıkuyu Köprüsü mevkisinde meydana geldi. Ankara yönüne giden sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 41 UT 166 plakalı hafif ticari araç, işçileri taşıyan Erdal Akbaş yönetimindeki 41 P 4223 plakalı servis midibüsüne arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle hafif ticari araç, savrularak, yol kenarındaki bariyer ve tabelanın bulunduğu direğe çarptı. Servis midibüsü ise devrildi. Kazada işçilerden Murat Karabakan (20) yaşamını yitirdi, 15 işçi ise yaralandı. İhbarla gelen itfaiye ekibi, araçta sıkışanları kurtarırken, sağlık görevlileri de yaralılara müdahale etti. Yaralılar, daha sonra ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Karabakan’ın cansız bedeni ise polis ekiplerinin olay yeri incelemesinin ardından morga götürüldü.

D-100de feci kaza Otobüsün camından fırladı

Kaza nedeniyle D-100 yolu Ankara yönü, yaklaşık 1 saat ulaşıma kapalı kaldı. Ulaşım, bu sırada yan yoldan sağlandı. Kazayla ilgili soruşturma başlattı.

D-100de feci kaza Otobüsün camından fırladı

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