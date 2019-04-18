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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL,(DHA) 
18.04.2019 - 06:55, Son Güncelleme:

D-100 Karayolu'nda korku dolu anlar... Alev alev yandı

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D-100 Karayolu'nda korku dolu anlar... Alev alev yandı

İSTANBUL Küçükyalı'da D-100 Karayolunda bir otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle alev alev yandı.

Yangın,D-100 Karayolu Küçükyalı mevkiinde saat 02.00 sıralarında meydana geldi. Kartal istikametine ilerleyen 34 RC 207 plakalı otomobilin sürücüsü Eyüp Varol aracın motor kısmından dumanlar çıkmaya başladığını görünce emniyet şeridine çekti. Varol, motor kısmını kontrol etmek istediği sırada alevler yükseldi. Alevlere teslim olan otomobile sürücü Varol yangın tüpü ile müdahaleye etmeye çalıştı ancak başarılı olamadı. 

CANLARINI TEHLİKEYE ATTILAR

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri herhangi bir olumsuzluğa karşı D-100 Karayolunu kısa süreğine trafiğe kapatarak geniş güvenlik önlemi aldı. İtfaiye ekipleri alevlere teslim olan otomobili kısa sürede söndürerek soğutma çalışması yaptı. Yangının söndürülmesinin ardından yanan otomobil kullanılmaz hale geldi. Trafik polisi D-100 karayolu yeniden trafiğe açarak yanan otomobil çekici yardımıyla kaldırarak otoparka çekildi. 

BİR ANDA ALEVLENDİ

Bir sürücü, "Arabayla seyir halde gidiyorduk. Sağ tarafa baktığımız da emniyet şeridinde bekleyen bir otomobili gördük. Bir anda alevlendi. O sırada ne olduğunu şaşırdık. Otomobili sürücüsüne koşarak yardım etmeye çalıştık. Yangında yaralanan yoktu" dedi.

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