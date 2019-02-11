D-100 Karayolunda can pazarı
Düzce D-100 Karayolu Doğanlı ışıklı kavşakta otomobil ile minibüsün karıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti 11 kişi yaralandı. Otomobile çarpan servis minibüsü ardından lokantaya girdi.
Kaza, sabah saatlerinde, D- 100 yolu Doğanlı kavşağında meydana geldi. İşçileri taşıyan Ali Çakır yönetimindeki 81 S 0647 plakalı servis minibüsü, Ömür Öztürk'ün kullandığı 06 EF 2058 plakalı otomobile arkadan çarptıktan sonra yol kenarındaki lokantaya girdi.
Kazada minibüs sürücüsü Çakır ile 9 işçi, araçta sıkışırken, otomobil sürücüsü Öztürk ve yanındaki çocuğu yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri ile güvenlik güçleri sevk edildi. İtfaiye ekibi, Çakır ile 9 işçiyi da araçtan yaralı çıkardı. Sağlık görevlileri, kaza yerinde ilk müdahalede bulunduğu 1'i ağır 12 yaralıyı ambulanlarla hastaneye kaldırdı. Kaza nedeniyle uzun süre trafiğe kapalı kalan yol, araçların çekilmesinin ardından ulaşıma yeniden açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ YAŞAMINI YİTİRDİ
Düzce'de, servis minibüsünün otomobile çarpma anı güvenlik kamerasına yansıdı. Kavşaktan dönerek kırmızı ışıkta duran otomobile arkadan hızla gelen minibüsün çarptığı görüldü. Kazada ağır yaralanan otomobil sürücüsü Ömür Öztürk kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Ömür Öztürk'ün çocuğunu okula bırakmak için yola çıktığı öğrenilirken, yaralanan 11 kişinin tedavisi devam ediyor.
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