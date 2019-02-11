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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA, Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)
11.02.2019 - 09:04, Son Güncelleme:

D-100 Karayolunda can pazarı

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D-100 Karayolunda can pazarı

Düzce D-100 Karayolu Doğanlı ışıklı kavşakta otomobil ile minibüsün karıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti 11 kişi yaralandı. Otomobile çarpan servis minibüsü ardından lokantaya girdi.

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  • Otomobile arkadan çarpan servis minibüsü lokantaya girdi
  • Otomobile arkadan çarpan servis minibüsü lokantaya girdi
  • Otomobile arkadan çarpan servis minibüsü lokantaya girdi
  • Otomobile arkadan çarpan servis minibüsü lokantaya girdi
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Kaza, sabah saatlerinde, D- 100 yolu Doğanlı kavşağında meydana geldi. İşçileri taşıyan Ali Çakır yönetimindeki 81 S 0647 plakalı servis minibüsü, Ömür Öztürk'ün kullandığı 06 EF 2058 plakalı otomobile arkadan çarptıktan sonra yol kenarındaki lokantaya girdi.

Kazada minibüs sürücüsü Çakır ile 9 işçi, araçta sıkışırken, otomobil sürücüsü Öztürk ve yanındaki çocuğu yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri ile güvenlik güçleri sevk edildi. İtfaiye ekibi, Çakır ile 9 işçiyi da araçtan yaralı çıkardı. Sağlık görevlileri, kaza yerinde ilk müdahalede bulunduğu 1'i ağır 12 yaralıyı ambulanlarla hastaneye kaldırdı. Kaza nedeniyle uzun süre trafiğe kapalı kalan yol, araçların çekilmesinin ardından ulaşıma yeniden açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ YAŞAMINI YİTİRDİ

Düzce'de, servis minibüsünün otomobile çarpma anı güvenlik kamerasına yansıdı. Kavşaktan dönerek kırmızı ışıkta duran otomobile arkadan hızla gelen minibüsün çarptığı görüldü. Kazada ağır yaralanan otomobil sürücüsü Ömür Öztürk kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Ömür Öztürk'ün çocuğunu okula bırakmak için yola çıktığı öğrenilirken, yaralanan 11 kişinin tedavisi devam ediyor.

Son 24 saatte ne oldu? (10.02.2019) 2
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