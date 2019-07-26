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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
26.07.2019 - 15:42, Son Güncelleme:

Çuvalla birlikte yere çakıldı... Korkunç anlar kamerada

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Bursa’da 13 yaşındaki oğlunun sürdüğü hurda yüklü kamyonetin kasasından kafa üstü düşen adam ağır yaralandı. 3 gündür yoğun bakımda tedavi edilen adamın düşme anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza, merkez Osmangazi ilçesi Hurdacılar sitesinde meydana geldi. Kutlay G. isimli adam 13 yaşındaki oğlu Mikail G. ile hurda yüklü kamyoneti tarttırmak için kantara geldi. Kantarda tartım yaptıktan sonra yakın mesafede olan iş yerine gitmek için aracı oğlu M.G.'ye sürdüren Kutlay G., kendisi de hurda yüklü kamyonetin üstüne çıktı.

M.G. geri geri kantardan inerek kamyoneti döndürmek istediği sırada, yüklü olan kamyonetten savrulan Kutlay G., çuvallarla birlikte kafa üstü yola düştü. Kanlar içerisinde yerde kalan Kutlay G.'nin feryadını duyan vatandaşlar yardıma koşarak durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerinde bilinci açık olduğu öğrenilen Kutlay G.'ye ilk müdahaleyi yapan sağlık ekipleri yaralıyı hastaneye sevk etti. Durumunun ağır olduğu öğrenilen Kutlay G.'nin 3 gündür yoğun bakımda hayat mücadelesi verdiği öğrenildi.

"KAMYONETİN ÜSTÜNDEKİ ÇUVALI TUTMAK İÇİN İNMEDİ"

Kaza olduğu sırada düşme sesini duyarak yardıma giden Ferhat Yurtseven, kamyonetle kantara girdikten sonra Kutlay G. kamyonetin üstündeydi. Biz giderken kantardan inmesini söyledik ama kamyonetin üstündeki çuvalın giderken başka bir aracın üstüne düşmemesi için tutayım dedi. Tartım işi bittikten sonra kamyonetle geri geri çıktıktan sonra dönüş yapmak istedikleri sırada, kavisi hesaplayamadı ve dönerken Kutlay G. kamyonetten aşağıya düştü. Bende çıkan sese dışarı çıktım ve geldiğimde abimiz kanlar içerisinde yerde yatıyordu. Olay yerinde bilinci açıktı, bir şeyim yok kaldırın beni diyordu. Daha sonra ambulans geldi ve 5-6 dakika müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı.

KAMYONETTEN KAFA ÜSTÜ DÜŞME ANI KAMERADA

Kutlay G.'nin 13 yaşındaki oğlunun sürdüğü hurda yüklü kamyonetten düşme anı saniye saniye çevrede bulunan bir iş yeri kamerasına yansıdı. Görüntülerde kantardan geri geri çıkan kamyonetin üstünde duran Kutlay G.'nin, kamyonet manevra yaparken çuvalla birlikte kafa üstü düşmesinin ardından çevredeki vatandaşların yardım için yanına koştuğu görüldü.

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