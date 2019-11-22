Cüneyt Özdemir: ABD'de hastaneye gittim 4 ay sonraya randevu verdiler!

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriCüneyt Özdemir: ABD'de hastaneye gittim 4 ay sonraya randevu verdiler!
GeriGündem Cüneyt Özdemir: ABD'de hastaneye gittim 4 ay sonraya randevu verdiler!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
22.11.2019 - 10:05, Son Güncelleme:

Cüneyt Özdemir: ABD'de hastaneye gittim 4 ay sonraya randevu verdiler!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Cüneyt Özdemir: ABD'de hastaneye gittim 4 ay sonraya randevu verdiler!

CNN Türk'te yayınlanan 5N1K'nın yapımcısı gazeteci Cüneyt Özdemir, ABD sağlık sistemiyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Özdemir, ABD'de hastanede dört ay sonrasına randevu verdiklerini, Amerikalıların bir dolgu için bile 12 bin dolar ödediğini söyledi. Pek çok insanın tedavi için Türkiye'ye gittiğini aktardı.

CNN Türk'te yayınlanan 5N1K'nın yapımcısı gazeteci Cüneyt Özdemir, sağlık sorunuyla ilgili Amerika'daki tedavi sürecine ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. YouTube hesabından paylaştığı videoda ABD'deki sağlık sistemine değinen Özdemir şunları söyledi:

"Geçtiğimiz günlerde İstanbul'da bir doktora gittim. Çok endişe duyduğum, birkaç günü kâbusla geçen, hayatı tekrar gözden geçirdiğim sağlık tehlikesi yaşadım. Biyopsiler oldu, temiz çıktı, halledilebilir çıktı. Ben de çok sevindim. Eşeği kaybettik yine bulduk.

Buraya geldim, dedim ki doktora gidelim. Mart ayına randevu verdiler Mart. Hangi aydayız? Daha Kasım'ın sonundayız. 4 ay sonraya. Ki baya sağlık sigortamız var ona rağmen.

Şimdi burada bu bir efsane zaten. Dişine bir şey olur; 3 bin dolar, 4 bin dolar, 10 bin dolar dolguya para alıyorlar. Vallahi şaka değil; 60-70 bin liraya.

Yine bana diyeceksiniz ki 'ulan yine bu Cüneyt iyice yandaşa bağladı' Peki bu Cüneyt yine bağlamış olsun ama inanın pek çok insan dişini yaptırmaktan, herhangi bir sağlık sektöründeki bir şeye kadar için Türkiye'ye gitmeyi tercih ediyorlar. Daha kolay daha basit.

Şehir hastaneleri tartışılıyor, şu tartışılıyor bu tartışılıyor ama böyle bir pratiklik de var. Burada 4 ay sonraki sistemi inanın Türkiye'de kendiniz devlet sistemindeki sigortayla daha çözebileceğiniz bir sistem var gibi gözüküyor."

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle