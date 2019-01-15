Cumhuriyet’in üçüncü evresi
MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, ‘Cumhuriyet’in üçüncü evresine girildiğini’ belirterek, “Bu dönem, siyasette yeni kurum ve kuralların oluşmaya, toplumsal dinamiklerin değişmeye başladığı bir zaman dilimidir. 31 Mart yerel seçimleri, 24 Haziran seçimleriyle başlayan dönüşüm ve değişimin yüksek çıtalarından, yeni yönetim modelini sağlamlaştıran kilometre taşlarından biri olarak algılanmaktadır” dedi. ‘
Kızılcahamam’da yapılacak olan İl Başkanları Toplantısı’ hakkında yazılı bir açıklama yapan Yalçın, özetle şunları kaydetti:
YENİ SAFHAYA GİRİLDİ
“Türkiye, 24 Haziran 2018 günü yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimleriyle genel seçimlerin ardından yeni bir safhaya girmiştir. Genel Başkanımız Devlet Bahçeli tarafından Cumhuriyetimizin üçüncü evresi olarak nitelendirilen bu dönem, siyasette yeni kurum ve kuralların oluşmaya, toplumsal dinamiklerin değişmeye başladığı bir zaman dilimidir. 15 Temmuz ihanet girişimi sonrasının millî mutabakat zemininde teşekkül eden cumhur ittifakı, Türk siyasi hayatındaki değişimin önemli bir parçasıdır. Bu değişim sürecinin kaçınılmaz sonucu olarak seçmen psikolojisinde ve sandık demokrasisinde de dönüşüm meydana gelmiştir. Artık seçimlerin basmakalıp bakış açılarıyla değerlendirilemeyeceği, sandık iradesinin algı çalışması kokan kamuoyu yoklamalarıyla manipüle edilemeyeceği bir döneme girilmiştir.
KİLOMETRE TAŞLARINDAN BİRİ
Cumhur ittifakının güçlü bir siyaset aritmetiği üreterek oyun bozmakta ve millî mutabakat ruhunu kalıcı kılmakta başarı sağlaması, 31 Mart’ta yapılacak yerel seçimlere de aynı anlayışla girilmesinin değerini ön plana çıkarmıştır. 31 Mart yerel seçimleri, yalnızca politik ve akademik çevrelerde değil; kamuoyunda da 24 Haziran seçimleriyle başlayan dönüşüm ve değişimin yüksek çıtalarından, yeni yönetim modelini sağlamlaştıran kilometre taşlarından biri olarak algılanmaktadır.”
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