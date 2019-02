Sığınmacılarla hazırlanan tasarımlar Londra’da sunulacak

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın desteğiyle, moda tasarımcısı Zeynep Kartal ile savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan Suriyeli kadınlar İstanbul'daki konfeksiyon atölyelerinde bir araya gelerek, Londra Moda Haftasında sergilenmek üzere yeni tasarımlar hazırladı.

Birlikte meydana getirilen eserler dünyada ilk kez Londra Moda Haftasında uluslararası moda severlerin beğenisine sunulacak.

Etkinliğin adresi "Londra Presentation StudioFreemasons' Hall 60 Great Queen Street LondonWC2B 5AZ." olacak.

CUMHURBAŞKANLIĞI İLETİŞİM BAŞKANI FAHRETTİN ALTUN'DAN PAYLAŞIM

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın desteğiyle, moda tasarımcısı Zeynep Kartal ile savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan Suriyeli kadınların tasarımlarının sunulacağı özel etkinlikle ilgili paylaşımda bulundu. Altun'un paylaştığı tanıtım videosu izleyenlere duygu dolu anlar yaşattı.

With support of Presidency's Directorate of @Communications designs co-created by fashion designer Zeynep Kartal&the Syrian women who fled from war, are showcased at #LondonFashionWeek.

Turkey, the largest refugee hosting country in the world, provides hope for the downtrodden. pic.twitter.com/cNJjl1F1gL