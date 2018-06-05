Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan önemli açıklamalar

Kalın'ın açıklamalarından satırbaşları:

(Muharrem İnce'nin 'apoletlerini sökeceğim' sözü) Biz Malatya'daydık. Orası TESK'in verdiği bir iftardı. Hepimiz davetliydik ve bütün devlet protokolü de oradaydı. Metin Paşa da orada olduğu için dolayısıyla iftara katıldı. Katılmaması anormal olurdu. Katılmaması bir tavır gibi algılanabilirdi. Sayın İnce konuyu buradan açtı. Açıkçası bu çok da siyasetin kalitesine yakışmayan çıkışlar. Eleştirecekseniz başka şeyleri eleştirin. Ekonomi politikalarını, sosyal politikaları vesaire eleştirin. Normal şartlarda olması gereken bir şeyi siyasi polemik yaratmaya çalışıyorsunuz. Alkışlama meselesine gelince, Cumhurbaşkanı konuşuyor ve herkes konuşma içerisinde birkaç defa alkışlanır. Her yerde bu olur. 'Alkışlamadı' diye bu sefer başka spekülasyonlar çıkardı. Tartışmanın kendisi biraz sakil bir tartışma. Parti faliyetinde değil Metin Paşa. Bunun üzerinden 'apoletlerini sökerim, sökeceğim' gibi çıkışlar devlet ciddiyetine de bağdaşmıyor.

İbrahim Kalın'a Erdoğan'ın kendisine oy verip AK Parti'ye oy vermeyenler için münafık değerlendirmesi soruldu. Kalın ''Erken seçim ilan edildikten sonra seçmen Tayyip Erdoğan'a oy verecek ama AK Parti'yi cezalandıracak algısı yaratılmaya çalışıldı. Cumhurbaşkanı'nın verdiği tepki bunaydı. Başka partiye verip Cumhurbaşkanlığı söz konusu olunca Erdoğan'a vermesi de söz konusu olabilir. Erdoğan'ın adı hep birkaç puan önde oldu. Bunda yeni bir şey yok. Cumhurbaşkanı bu algıyı dağıtmak için böyle bir çıkış yaptı. Erdoğan Tayyip Erdoğan'a oy verenlere AK Parti'ye de oy vermesi çağrısında yaptı.'' dedi.

Kalın şöyle devam etti:

Cumhurbaşkanımızın çalışma tarzını bilmeyenler senaryo yazıyor. Cumhurbaşkanının çalıştığı ekipler çalışmalarını arz eder. Kolketif çalışmalar olur bunlar. Konu her neyse buna herkes katkı verir. Sahibi bellidir. Herkes kendi konumu itibari ile katkı verir ve Cumhurbaşkanı'na arz edilir, nihai karar oradan çıkar.

Bunlar arasında katı hiyerarşik ilişkilerin olduğu birinin diğerinin ayağına bastığı, bir ortama Cumhurbaşkanı izin vermez. Herkesten verileri alır, istişareye önem veren bir liderdir herkesi dinler not alır.

Herkesi dinledikten sonra değerlendirme yapar ve onaya sunar. Herhangi bir konuda farklı görüşler olabilir, bunlar bazen örtüşür bazen farklı düşebilir ama neticede bir karar verir ve ona uyulur.

Kalın, CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce'nin iddialarına dair de '' Pensilvanya konusunda bir hikaye yazdı, bunun cevaplanması gerekir, bu cevaplanır, geçer gider ama kampnyanın önceliği Ak Parti'nin Tayyip Erdoğan'ın ne yapmak istediğini anlatmak ''dedi.

Ak Parti toplumun tamamını kucaklamaya dair bir politika ortaya koydu diyen Kalın yaşanan tecrübelerle Erdoğan'ın siyasetinin şekillendiğini ifade etti. ''Erdoğan kendisine oy vermeyen kesimlere ulaşmak için çok çaba sarf etti hala da ediyor ancak bunun karşılıklı olması gerekiyor'' diyen Kalın ''Attığınız adıma bir cevap alınması gerekiyor'' dedi.

İbrahim Kalın Demirtaş'ın serbest kalmasına dair soruya ''Asıl çelişki Türkiye'yi yönetmeye talip olmuş birinin PKK ile arasına net çizgi koymaması'' cevabını verdi.

Ayrıntılar geliyor...