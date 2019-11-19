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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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19.11.2019 - 18:24, Son Güncelleme:

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: Takip sistemi kurulacak

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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: Takip sistemi kurulacak

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın açıklamalarda bulundu. Kalın "Bu bir toplu intihar değil cinayettir. Öldürülme ve öldürme şekli ne olursa olsun. Siyanür satışı sonrası takip sistemi kurulacak." ifadelerini kullandı.

Kalın'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

- Trump'la görüşmede S-400 ve F-35 konusu ile ticarette 100 milyar dolarlık hedef konuşuldu.

- Cumhurbaşkanımızın Senatörle yaptığı görüşmede Türkiye'nin beklentileri iletilmiştir.

- Hem ABD hem de diğer ülkelerde ilişkilerimiz bellidir. Burada karşılıklı çıkarların korunması esastır. 

- Barış Pınarı Harekatı yakın tarihin en önemli hadiselerinden biridir. Bu harekatın başarısını gölgeleyecek spekülasyonlardan uzak durulmalıdır.

NATO ZİRVESİ

- Sayın Cumhurbaşkanımız NATO Zirvesi'ne ciddi bir hazırlık yaparak gidecek. NATO'nun misyonu, vizyonu, 21. yüzyıldaki konumu, bundan sonraki faaliyetleri, tehdit algısı ile ilgili önemli mesajlar verecek.

- Bu zirvenin NATO'nun geleceğine ilişkin daha berrak bir zirve olacaktır. Türkiye ittifakın temel prensiplerine bağlıdır. Fakat öncelikleri konusunda zihni berraklık için olmak gerekir.

DÖRTLÜ ZİRVE

- Fransa, Almanya ve İngiltere ile 4'lü zirve gerçekleştirecek. O zirvede de ikili ilişkiler, coğrafi konuları ele almayı planlıyoruz. Avrupa meslektaşlarımızın bu zirvenin bir defaya mahsus değil düzenli olarak görüşülmesi taraftarılar.

- Sahada birçok zorluk var. 17 Ekim Anlaşması'nın muhatabı ABD ve 22 Ekim Soçi Anlaşması'nın muhatabı Rusya'ya anlaşmaların gereğini yerine getirme çağrımızı yineliyoruz İdlib ile ilgili hassasiyet var.

- İdlib gerginliği azaltma mutabakatına bağlıyız, gereklerini yerine getiriyoruz.

TERÖRLE MÜCADELE

Terörle mücadelede çalışmalar sürüyor. İyi sonuçlar aldığımızı da görüyoruz. Kuzey Irak'ta Suriye'de ve yurtiçinde operasyonları sürdürüyoruz. Türkiye'nin DEAŞ'la mücadelesi net ve açıktır.

- Aslında YPG, DEAŞ'ın geri gelmesini istiyor. DEAŞ'ın sonlanmasını istemiyor, bunu kendini meşrulaştıracağı bir araç olarak kullanmak istiyor.

- Suriye'de seçim süreci olacak. Burada BM ve diğer ülkelerin kolaylaştırıcı olması gerekiyor.

ABD'DEN İSRAİL'E İŞGAL DESTEĞİ

- Batı Şeria'da, Kudüs'te, Gazze'de veya başka bir yerde Filistin topraklarının işgal edilmesini hiçbir şekilde kabul etmediğimizi ve Filistin halkı özgürleşene kadar, iki devletli çözüm hayata geçirilene kadar da Filistin halkının haklı ve meşru davasında onların yanında olacağımızı ifade etmek istiyorum.

- Uluslararası hukuku yok sayan bu kararı kabul etmiyoruz. Filistinlilerin hakkını ayak altına alan açıklamayı kınıyoruz. Filistin topraklarının işgal edilmesini hiçbir şekilde kabul etmiyoruz. ABD işgali meşrulaştırmaya çalışıyor. Filistin halkının yanındayız. 

- Yıldız Kenter'e rahmet diliyorum. Yakınlarına başsağlığı diliyorum. 

SORU-CEVAP

ABD İLE ÇALIŞMA TAKVİMİ BELLİ Mİ?

- İlk önemli buluşmamız 3-4 Aralık'taki NATO ZİRVESİ

- (ABD ile S-400 gerilimi) Herhangi bir geri adım söz konusu değildir. Bize göre aşılamayacak bir sorun değil, çözümü mümkündür. Savunmada Türkiye alternatifsiz değildir.

- NATO ittifakı içinde olmamız, Rusya ile Çin ile iyi ilişkiler olmamıza mani değildir. Dış politikaya biz 360 perspektif açıdan bakıyoruz.

S-400'LER NE ZAMAN AKTİF OLACAK?

Parçalar önümüzdeki dönemde gelmeye devam edecek. Teknik yazılımlar çalışmaya devam edecek. Kendi başına müstakil bir savunma  sistemi olarak kalacak. Bölgedeki NATO savunma sistemlerine tehdit olması söz konusu değildir. S-400 NATO sistemine entegre edilmeyecek. Bu bir savunma sistemidir. Biz gidip bununla başka ülkeye saldırmayacağız. Türkiye'nin öncelikleri söz konusu olduğunda müttefiklerimizle bunu kurup geliştirmeyi tercih ederiz.

DİPSİZ GÖL

Dipsiz Göl'de yaşanan hadise çok acı durumdur. Bununla ilgili bakanlıklarımız harekete geçtiler. İlgililer görevden alındı ve bölge sit alanı olarak ilan edildi. Adli süreçte suçlular daha net olarak ortaya çıkacak. Bu tür tarihi ve doğal değerleri ortadan kaldırmaya dönük hareketleri toleransla karşılamamız mümkün değil. Bu alanda toplumsal bilincin gerçekleşmesi önemli. Oluşturulmaya çalışılan algının tersine Türkiye'de yeşil alan sayısı artmaktadır. Buranın korunması için bir takım çalışmalar başladı. Eski doğal haline kavuşması için bakanlıklarımız çalışmalarına başladı.

SİYANÜR ÖLÜMLERİ

Bu bir toplu intihar değil cinayettir. Öldürülme ve öldürme şekli ne olursa olsun. Tabi bu hadiselerin yaşanmaması için bakanlıklarımızı harekete geçirmiş durumdayız. Erişimi kolay bir kimyasal. İyi ve kötü amaçlarla kullanabilen bir kimyasal. Erişimin, satışın kontrol altına alınması, ayrıca bir takip sisteminin kurulmasına dönük çalışma yapılacak Siyanür satışı sonrası takip sistemi kurulacak. 

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