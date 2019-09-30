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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA
30.09.2019 - 21:40, Son Güncelleme:

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası yeni sezon açılışını yaptı

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Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası yeni sezon açılışını yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’nın (CSO) yeni sezon açılışı için verdiği konsere katıldı.

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, 2019-2020 konser sezonun açılışı şerefine Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde konser verdi. Konsere, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Aile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin katıldı.

GÜHER VE SÜHER KARDEŞLERİ AYAKTA ALKIŞLADI

Birinci şef Rengim Gökmen yönetiminde sahne alan Senfoni Orkestrası’nın eserlerini Güher ve Süher Pekinel kardeşler seslendirdi. Ferit Tüzün’ün ’Türk Kapriçyosu’yla başlayan konserde, Gürcü asıllı Rus besteci Alexander Borodin’in ’Poloveç Dansları’ eseri de finalde dinleyicilerin beğenisine sunuldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pekinel kardeşleri ayakta alkışladı.

Erdoğan, konserin sonunda 1933 yılına ait Riyaseti Cumhur Orkestrası tarafından seslendirilen İstiklal Marşı’nın taş plak kaydını Şef Rengim Gökmen ve CSO Müdürü Altan Kalmukoğlu’na hediye etti.

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