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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
03.07.2019 - 19:24, Son Güncelleme:

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı projesi kapsamında Brüksel’de FETÖ‘nün “gerçek yüzü” anlatıldı

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının başlattığı bir proje çerçevesinde, Belçika'nın başkenti Brüksel'de Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) gerçek ve karanlık yüzünü anlatan "The Network" adlı belgeselin özel gösterimi yapıldı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının projesi kapsamında, TRT World tarafından hazırlanan ve FETÖ'nün iç yüzünü anlatan The Network isimli belgesel, Uluslararası Demokratlar Birliği iş birliğinde ilk kez Brüksel'deki St. Josse Belediyesinin salonunda izleyiciyle buluştu. Tanınmış İngiliz gazeteci Andrew Wilson tarafından çekilen belgeselin ücretsiz özel gösterimine yoğun ilgi gösterildi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı projesi kapsamında Brüksel’de FETÖ‘nün “gerçek yüzü” anlatıldı

"FETÖ FARKLI COĞRAFYALARDA FAALİYETLERİNİ SÜRDÜRÜYOR"

Programda konuşan Türkiye'nin Brüksel Büyükelçisi Zeki Levent Gümrükçü, FETÖ terör örgütü denildiğinde ilk akla 15 Temmuz hain darbe girişiminin geldiğini ancak bunun sadece buz dağının görünen yüzü olduğunu ifade etti.

FETÖ'nün yıllarca sivil toplum ve eğitim faaliyetleri adı altında eylemlerine devam ettiğine dikkati çeken Gümrükçü, "FETÖ bitmiş değildir, sadece ülkemizde değil dünyanın çok farklı coğrafyalarında faaliyetlerini sürdürüyorlar. Bu da demektir ki sadece ülkemiz için değil tüm dünya için tehlikeliler." diye konuştu.

Gümrükçü, belgeselin terör örgütünün kanlı yüzünü ve sinsi planlarını anlatması adına çok anlamlı olduğunu belirtti. İlk gösterimin Avrupa Birliği'nin başkenti Brüksel'de yapılmasının ayrı bir anlamı olduğunu kaydeden Gümrükçü, belgeselin FETÖ'nün demokrasi için de ne kadar tehlikeli olduğunu açık şekilde ortaya koyduğunu söyledi.

Belçika dahil Avrupa'da ve dünyanın birçok ülkesinde halen faaliyetlerini sürdüren FETÖ'nün "gerçek ve karanlık yüzünü" anlatmayı amaçlayan belgesel, aynı zamanda terör örgütünün tüm boyutlarıyla anlaşılmasını ve faaliyet gösterdiği her ülke için tehdit teşkil ettiğini göstermeyi hedefliyor.

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