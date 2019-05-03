Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Altun'dan ABD Büyükelçiliği'ne tepki
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, ABD'nin Ankara Büyükelçiliğinin Dünya Basın Özgürlüğü Günü'nde Twitter'dan yaptığı paylaşıma "ABD’nin basın özgürlüğünün arkasına saklanmayı bırakması konusunda ısrarımızı sürdüreceğiz." şeklinde yanıt verdi.
Altun, Büyükelçiliğin Twitter hesabından paylaştığı "Türkiye'yi ifade özgürlüğüne, adil yargılanma güvencesine ve yargı bağımsızlığına saygı göstermeye, bunları teminat altına almaya çağırmayı sürdüreceğiz." ifadelerini kendi hesabı üzerinden şöyle yanıtladı:
"ABD'nin basın özgürlüğünün arkasına saklanmayı bırakması konusunda ısrarımızı sürdüreceğiz. Washington, diğer ülkeleri suçlamak yerine aşırı yoksulluk ve ırk ayrımcılığı gibi uzun zamandır devam eden sorunlarına odaklanmalıdır."
We will continue to urge the United States to stop hiding behind press freedom.— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) 3 Mayıs 2019
Instead of pointing fingers at other nations, Washington must focus on addressing longstanding problems such as extreme poverty and racial discrimination. https://t.co/FlcrZfX1UC
Yorumları Göster
Yorumları Gizle