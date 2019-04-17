Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan, Turgut Özal için anma mesajı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ı vefatının 26. yılında rahmetle andı.
Altun, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Ülkemize yaptığı değerli katkıları, devlet adamlığı ve siyasetçiliğinin yanı sıra müstesna kişiliğiyle de milletimizin kalbinde yer edinen, Türkiye'nin değişimine öncülük eden önemli isimlerden 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ı vefatının 26. yıl dönümünde rahmetle anıyorum." ifadelerini kullandı.
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