Cumhurbaşkanlığı bisiklet turu başlıyor! İstanbul'da hangi yollar trafiğe kapatılacak?
16 Nisan Salı günü 55. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu İstanbul'da başlayarak Tekirdağ'da sona erecek. Bu etkinlik kapsamında, İstanbul'da ilk etabı 156 kilometre sürecek olan bisiklet turu nedeniyle İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak. İstanbul Valiliği, 6 Nisan Salı günü kapatılacak yolları ve alternatif güzergahları açıkladı. Peki, hangi yollar trafiğe kapatılacak? İşte, İstanbul Valiliği'nin duyurusuna göre trafiğe kapatılacak bazı yollar ve alternatif güzergahlar...
55. Cumhurbaşkanlığı bisiklet turu 6 etapta tamamlanacak. İlk etabı 156 kilometre sürecek olan Cumhurbaşkanlığı bisiklet turu, İstanbul'da başlayıp Tekirdağ'da sona erecek. Peki, Cumhurbaşkanlığı bisiklet turu kapsamında hangi yollar kapalı olacak? İşte, o detaylar
Bu yıl 55’incisi düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu yenilenen program ile Süleymanpaşa’dan da geçecek. Turun Süleymanpaşa ayağında 16 Nisan tarihinde sabah 08.00 itibari ile bisikletçiler start alırken Otogar Altınova kavşağı tur tamamlanana kadar bisikletçiler için araç trafiğine kapalı olacak.
Saat 06.00 İtibariyle Trafiğe Kapatılacak Yollar
Sultanahmet Meydan, Ayasofya Meydan ve At Meydanı
Dalbastı Sokak,
Torun Sokak,
Küçük Ayasofya Caddesi,
Aksakal Sokak,
Saat 10.00 İtibariyle Trafiğe Kapatılacak Yollar
Çatladıkapı sahil kuzey u dönüşlerinden sahil güneye dönüş,
Galata Köprüsü Çatladıkapı ışıklar arası yarış parkuruna göre kısa süreli kapama yapılacaktır
Sahil Kennedy Caddesi güney yoldan gelen akım, Çatladıkapı m-oil mevkiinden u dönüşü yaptırılacak u dönüşlerinden Sirkeci istikameti,
Avrasya tünelden gelen akım Yenikapı’dan Gazi Mustafa Kemal Paşa bulvarına yönlendirilecek,
Ragıp Gümüş Pala Caddesi Unkapanı köprü istikameti,
Mürsel Paşa Caddesi kadın eserleri müzesinden akım u çektirilip geri çevrilecek
Galata Köprüsü Eminönü istikameti
Atatürk Köprüsü Aksaray istikameti
Atatürk Bulvarı Aksaray istikameti
Gazi Mustafa Paşa Caddesi Aksaray istikameti,
Sahil Kennedy Caddesi kuzey istikameti (galata köprüsü ile eski havalimanı caddesi havuzlu kavşak arasında kalan cadde ve sokaklar)
Rauf Orbay Caddesi havuzlu kavşak istikameti
Atatürk Havalimanı Caddesi D-100 istikameti
Atatürk Havalimanı Caddesinden E5 kuzey yan yol bağlantı
Basın Ekspres yolundan D-100 kuzey yan yol ve transit yola katılım,
D-100 kuzey yoldan gelen akım Atatürk Havalimanı Basın Ekspres yolu ayrımından D-100 Sefaköy istikametine verilmeyip Basın Ekspres ve Atatürk havalimanı istikametine verilecek
D-100 kuzey yoldan gelen akım Atatürk Havalimanı Basın Ekspres yolu ayrımından haramidere asfaltı arası güzergâha bağlanan cadde ve sokaklar
Yukarıda belirtilen güzergâhlara bağlanan cadde ve sokaklar uygun noktalardan bisiklet turu tedbirleri bitinceye kadar kapatılacaktır
Saat 11.00 İtibariyle Trafiğe Kapatılacak Yollar
D-100 Gürpınar Köprüsü Katılım
D-100 Tüyap Girişi
D-100 Tüyap Çıkışı
D-100 yan yol ayrımı (spotçular önü)
D-100 Tüyap yan yol katılım (spotçular önü)
S virajları u dönüşü ayrımı
Doğa koleji önü yan yol ayrımı
Doğa koleji önü yan yol katılım
S virajları u dönüşü katılım
D100 Büyükçekmece ayrımı (anıt yanı)
Büyükçekmece ayrım ve katılım (Akbank karşısı)
Atirus karşısı otobüs durakları içi
Atirus karşısı üstgeçit altı
Büyükçekmece kaymakamlık ayrımı
Büyükçekmece eczane durağı ayrımı ve katılımı
Büyükçekmece yan yol ayrımı
Karayolları önü katılım
D569 yol ayrımı (ak parti binası önü)
Ak parti binası önü katılım
Mimarsinan BP petrol giriş ve çıkışı
İETT Mimarsinan durağı yanı
Mimarsinan büyük dizayn çiçekçilik yanı (Shell karşısı)
İETT e-5 Mimarsinan durağı ayrım ve katılım
Mimarsinan total benzinlik önü girişi
Büyükçekmece devlet hastanesi yan yol girişi
Büyükçekmece devlet hastanesi yan yol çıkışı
Mimarsinan mezarlık karşısı (imam hatip yanı)
Gaşık lokantası yanı (Çetaş karşısı)
Nazar Mobilya Vestel yanı (peugeot karşısı)
Bir dünya fidancılık yanı (Final Anadolu lisesi karşısı)
Ay huzur evi yanı
Shell petrol giriş ve çıkışı
Aymerkez yanı Kubilay Caddesi girişi
Aymerkez girişi
Aymerkez Aydınlı çıkışı
Malatya pazarı ve sokak girişi
Malatya pazarı çıkışı
Oba ekspres avm (theorie mağazası girişi)
Opet (dalgıçlar petrol) giriş ve çıkışı
Mimaroba ayrımı
Batıköy İETT durağı giriş ve çıkışı
Kösedağ tel çit yanı katılım
Aytemiz (maç) petrol giriş ve çıkışı
Ova et lokantası yanı sokak giriş ve çıkışı
Stop çit yanı sokak girişi
Güzelce altgeçit ayrımı ve katılımı
İstan emlak yanı katılımı (bizim evler karşısı)
Güzelce sapağı İETT durağı yedi yaman otopark girişi
BMC plaza yanı yan yol
Güzelce jandarma karakol ayrımı
Güzelce jandarma karakol yan yol katılımı
İETT Güzelşehir durağı fatih sitesi
Güzelşehir sitesi ana girişi
Güzelşehir sitesi d100 katılımı
Nilüfer-2 sokak girişi
Lalapaşa Caddesi girişi
Yanar şömine önü şafak sokak d100 katılımı
Enkel asma iskele 543 sokak girişi
Yenimahalle İETT durağı mülk sokak girişi
Yenimahalle İETT durağı kader-2 sokak girişi
Kumburgaz yalı caddesi girişi (gemiciler market karşısı)
Kumburgaz yan yol girişi
Kumburgaz s-oil petrol giriş ve çıkışı
Kumburgaz köprübaşı yan yol girişi
Kumburgaz köprü bitimi d100 katılımı
Kumburgaz yan yol ve Burgaz Caddesi D-100 katılımı
Zafer emlak yanı Silivri Caddesi ve 27.sokak katılımı
Elazığlı çiğ köfteci yanı şahlan sokak girişi
Kar sokağı (Akkaya emlak yanı girişi)
Asya dürüm yanı Süleyman Şah Caddesi girişi
Kumburgaz gökkuşağı market önü yan yol katılımı
Kamiloba opet yanı şark sokağı girişi
Kamiloba opet (sürpa yapı) petrol giriş ve çıkışı
Ertürkler demir doğu tarafı ara sokak
Ertürkler demir ile Haliloğluları arası ara sokak
Kumburgaz polis merkezi istikbal caddesi giriş
Eyüpsultanlı çiçekçilik yanı emek sokak
Maltis et lokantası yanı Büyüksinan Caddesi girişi
Kumburgaz BP petrol girişi ve Bahçıvanlı Sokağı girişi (Princess hotel karşısı)
BP ve arya düğün salonu çıkışı
Kamiloba ışıklı kavşak ve durak içi
Mavili balıkçı restoranı yanı azimkent sokağı girişi
Gözde kuruyemiş yanı yaprak 1 (taka) sokağı girişi
Hisar havuz yanı meriç1 (sumak) sokağı girişi
Metsan yapı market yanı yağız sokak girişi
Mar alimünyum yanı ara sokak
Ar-ge home yanı ara sokak
Petrol ofisi (atak akaryakıt) giriş ve çıkışı
Petrol ofisi yanı yan yol katılımı
Kamiloba İETT durağı ulu önder caddesi katılımı
Özkersan ahşap fabrikası önü Üstündağ yalı karşısı ara sokak
Nazo ana yanı meyveciler sokağı ve yan yol katılımı
Saray emlak sadabat sokak girişi
Aslanlar grup yanı istasyon caddesi (eski hotel yanı)
Celaliye Temizel Sokak girişi
Celaliye d-100-04/038 bulunan ara sokak
Celaliye kardelen peyzaj yanı (özge sokak)
İmkar mutfak yanı toprak ara yol (Celaliye ışıklı kavşağa 50 metre kala)
Celaliye trafik ışıkları (kavşak)
Oğuzhan mermer yanı uygar sokak girişi
Alp yapı market yanı ismet paşa caddesi girişi
Celaliye üç pınar sokağı girişi
Çakır sitesi yanı ara sokak (suthem makineye 50 metre kala)
Celaliye Nilay Sokağı girişi
Celaliye Murat Bey Caddesi girişi (d-100 -04/037)
Celaliye çevrim sokak girişi
Celaliye sahip caddesi girişi
Celaliye apaydınlar caddesi girişi
Celaliye köfteci Osman ağa yanı eczacılar caddesi girişi
Celaliye Basın Kent 3 sitesi yanı ara sokak
Celaliye mc gayrimenkul yanı dönence sokak girişi
Kudanlı et lokantası girişi
Alim Auto ve yan yol girişi
Selimpaşa gökkuşağı market ve yan yol girişi
Selimpaşa gökkuşağı market ve yan yol çıkışı
Selimpaşa energy petrol girişi
Selimpaşa energy petrol çıkışı
Selimpaşa marmara tel-çit yanı 2053 sokak girişi
Selimpaşa jandarma karakolu yanı 2092 sokak girişi
Selimpaşa Güzel kent sitesi yanı 2090 sokak girişi
Selimpaşa trafik ışıkları (kavşak)
Selimpaşa a-101 yan yol çıkışı
Selimpaşa onur market yan yol çıkışı
Selimpaşa 2041 sokak çıkışı
Selimpaşa 2042 sokak çıkışı
6 Selimpaşa Shell (trend) petrol giriş ve çıkışı
Selimpaşa çakallı menemencisi çıkışı
Selimpaşa bim yanı 200. Cadde çıkışı
Selimpaşa üst geçit altı ara sokak
Selimpaşa meydan
Selimpaşa lastikçi yanı ara sokak
Selimpaşa kıraathane yanı 2004 sokak girişi
Selimpaşa otoyol ayrımı
Selimpaşa köprü üstü kavşağı
Selimpaşa d-100 otoyol kesişimi (gişe çıkış trafiği)
Selimpaşa 605.cadde İETT durağı yanı
Selimpaşa üst geçit yanı toprak ara yol
Bahçem et lokantası giriş ve çıkışı
Selimpaşa çağlar şömine yanı yan yol ayrımı
Selimpaşa yalçın sitesi İETT durağı yanı katılım
Selimpaşa naturel fabrikası yan-yol çıkışı
Selimpaşa ontex fabrikası ayrımı
Sim-brode önü yan yol katılımı
D-100-04/030-100 metre saray deniz malzemesi önü yan-yol katılımı
Petrol ofisi (beren petrol turizm a.ş) giriş ve çıkışı
Fulya caddesi (Kavaklı muayene istasyonu girişi)
Candan anaokulu yanı
Odak okulları (Faruk Güllüoğlu) giriş ve çıkışı
Garden et lokantası giriş ve çıkışı
Kavaklı Ortaköy ayrım ve katılımı
Silivri opet Kartalkaya petrol girişi ve çıkış
Muratçeşme İETT durağı yanı İrem Sokak
Ay-1 gross market yanı (hicret emlak) toprak yol
Gazi caddesi BP petrol yanı
Silivri BP mesut petrol giriş ve çıkış
Emka enerji yanı ara yol
Silivri çekoil giriş ve çıkışı (iki çıkış mevcut)
Remax maya gayrimenkul (iş yeri içinden geçiş var)
Silivri şehir merkezi ayrımı
Silivri otogar karşısı yan yol katılım
Silivri yan yol ayrımı
Silivri trafik ışıkları (kavşak)
Silivri derya sokağı ayrımı
Silivri jotum boya önü yan yol
Silivri küçük sokağı girişi
Silivri sümbül sokağı girişi
Silivri şirin sokağı girişi
Silivri Kamuran Sokağı girişi
Silivri karanfil sokağı girişi
Silivri otoyol bağlantı ayrımı
Silivri otoyolu bağlantı katılımı
Silivri gökkuşağı market önü yan yol ayrımı
Silivri yan yol bağlantı ege seramik önü
Silivri Shell petrol giriş ve çıkışı
Silivri bitiş levhası yanı sesan fabrikası girişi
D100 sinekli ayrımı
Sinekli köprüsü İstanbul istikameti dönüş ayrımı
Sinekli yolu katılım
Silivri sanayi girişi – 1
Silivri sanayi girişi – 2
Silivri avm girişi
Silivri avm çıkışı (teleset girişi)
Star life villaları girişi
Altınorak sitesi alt geçit ayrımı
Altınorak sitesi alt geçit katılımı
Altınorak Bosna çiftlik girişi (unsur çıkmazı)
Cezaevi trafik ışıkları (kavşak)
Yargıç çıkmazı (çiftlik yolu)
Mavi yelken (ak un) alt geçit ayrımı
Mavi yelken (ak un) alt geçit katılımı
BP (Silivri turizm petrol a.ş.) Giriş ve çıkış
Sarten fabrikası girişi
Marmara makine girişi
4 otoyol bağlantı (kınalı kantar karşısı) kesişimi
Petrol ofisi (kemer akaryakıt) giriş ve çıkış
Kınalı millet caddesi girişi
D-100 çorlu ayrımı
Masal köy karşısı çorlu katılım
Kınalı yan yol ayrımı
Gümüşyaka trafik ışıklarına 50 metre kala yan yol ayrımı
Gümüşyaka trafik ışıkları (kavşak)
Gümüşyaka yan yol ayrımı üst geçit altı
Tekirdağ il sınırı alt geçit yan yol ayrımı
Alternatif Güzergâhlar
O-3 hal yolu
D-100 kuzey güney yol haliç Basın Ekspres güzergâhı arası
D-100 güney yol
D-100 kuzey yan yol Sefaköy haramidere kavşak arası
Sahil Kennedy güney yol
Tem kuzey güney yol
Adnan Menderes Caddesi
Turgut Özal Caddesi
Avrasya tünel
Fevzipaşa Caddesi
Kadir Has Caddesi
Gazi Mustafa paşa caddesi taksim istikameti
Atatürk Bulvarı taksim istikameti
Tersane Caddesi
Haliç köprü
Abay Caddesi
10. Yıl Caddesi
Yedikule Caddesi
Atatürk havalimanı caddesi sahil istikameti
Küçüklanga caddesi
Ekrem kurt bulvarı
Strasburg caddesi
Adnan kahveci bulvarı
Basınköy Florya Caddesi
Eski Havalimanı Caddesi
Yeşilköy Caddesi
Haramidere Gülpınar köprülü kavşaklar arası yan yol
Gürpınar kavşağı Büyükçekmece arası yan yollar
Büyükçekmece Tekirdağ arası yan yollar ile
4 otoyolu ve tüm ilçe içi yollar.
Turun Süleymanpaşa ayağında 16 Nisan tarihinde sabah 08.00 itibari ile bisikletçiler start alırken Otogar Altınova kavşağı tur tamamlanana kadar bisikletçiler için araç trafiğine kapalı olacak. Alternatif olarak ise Hükümet Caddesi ve Pazar Sokağı ile Atatürk Bulvarı kullanılacak.
17 Nisan tarihinde de devam edecek turda yine 08.00 saati ile bisikletçiler hazır olurken Barış ve Özgürlük parkı önünden başlayacak parkurda Sahil-Atatürk Bulvarı üzerinden şehrin çıkışına kadar sürecek. Aynı güzergaha araç trafiğine alternatif olarak ise Otogar Hükümet Caddesi- Pazar Sokağı Altınova sahil yolu istikameti kullanılacak.
Yapılan açıklamada, “Trafik işaret ve işaretçilerine uyulması koşulu ile araç sürücülerimizin yeşil ile gösterilen güzergahı kullanmaları gerekmektedir” denildi.
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