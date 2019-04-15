Cumhurbaşkanlığı bisiklet turu başlıyor! İstanbul'da hangi yollar trafiğe kapatılacak?

55. Cumhurbaşkanlığı bisiklet turu 6 etapta tamamlanacak. İlk etabı 156 kilometre sürecek olan Cumhurbaşkanlığı bisiklet turu, İstanbul'da başlayıp Tekirdağ'da sona erecek. Peki, Cumhurbaşkanlığı bisiklet turu kapsamında hangi yollar kapalı olacak? İşte, o detaylar

Bu yıl 55’incisi düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu yenilenen program ile Süleymanpaşa’dan da geçecek. Turun Süleymanpaşa ayağında 16 Nisan tarihinde sabah 08.00 itibari ile bisikletçiler start alırken Otogar Altınova kavşağı tur tamamlanana kadar bisikletçiler için araç trafiğine kapalı olacak.

Saat 06.00 İtibariyle Trafiğe Kapatılacak Yollar

Sultanahmet Meydan, Ayasofya Meydan ve At Meydanı

Dalbastı Sokak,

Torun Sokak,

Küçük Ayasofya Caddesi,

Aksakal Sokak,

Saat 10.00 İtibariyle Trafiğe Kapatılacak Yollar

Çatladıkapı sahil kuzey u dönüşlerinden sahil güneye dönüş,

Galata Köprüsü Çatladıkapı ışıklar arası yarış parkuruna göre kısa süreli kapama yapılacaktır

Sahil Kennedy Caddesi güney yoldan gelen akım, Çatladıkapı m-oil mevkiinden u dönüşü yaptırılacak u dönüşlerinden Sirkeci istikameti,

Avrasya tünelden gelen akım Yenikapı’dan Gazi Mustafa Kemal Paşa bulvarına yönlendirilecek,

Ragıp Gümüş Pala Caddesi Unkapanı köprü istikameti,

Mürsel Paşa Caddesi kadın eserleri müzesinden akım u çektirilip geri çevrilecek

Galata Köprüsü Eminönü istikameti

Atatürk Köprüsü Aksaray istikameti

Atatürk Bulvarı Aksaray istikameti

Gazi Mustafa Paşa Caddesi Aksaray istikameti,

Sahil Kennedy Caddesi kuzey istikameti (galata köprüsü ile eski havalimanı caddesi havuzlu kavşak arasında kalan cadde ve sokaklar)

Rauf Orbay Caddesi havuzlu kavşak istikameti

Atatürk Havalimanı Caddesi D-100 istikameti

Atatürk Havalimanı Caddesinden E5 kuzey yan yol bağlantı

Basın Ekspres yolundan D-100 kuzey yan yol ve transit yola katılım,

D-100 kuzey yoldan gelen akım Atatürk Havalimanı Basın Ekspres yolu ayrımından D-100 Sefaköy istikametine verilmeyip Basın Ekspres ve Atatürk havalimanı istikametine verilecek

D-100 kuzey yoldan gelen akım Atatürk Havalimanı Basın Ekspres yolu ayrımından haramidere asfaltı arası güzergâha bağlanan cadde ve sokaklar

Yukarıda belirtilen güzergâhlara bağlanan cadde ve sokaklar uygun noktalardan bisiklet turu tedbirleri bitinceye kadar kapatılacaktır

Saat 11.00 İtibariyle Trafiğe Kapatılacak Yollar

D-100 Gürpınar Köprüsü Katılım

D-100 Tüyap Girişi

D-100 Tüyap Çıkışı

D-100 yan yol ayrımı (spotçular önü)

D-100 Tüyap yan yol katılım (spotçular önü)

S virajları u dönüşü ayrımı

Doğa koleji önü yan yol ayrımı

Doğa koleji önü yan yol katılım

S virajları u dönüşü katılım

D100 Büyükçekmece ayrımı (anıt yanı)

Büyükçekmece ayrım ve katılım (Akbank karşısı)

Atirus karşısı otobüs durakları içi

Atirus karşısı üstgeçit altı

Büyükçekmece kaymakamlık ayrımı

Büyükçekmece eczane durağı ayrımı ve katılımı

Büyükçekmece yan yol ayrımı

Karayolları önü katılım

D569 yol ayrımı (ak parti binası önü)

Ak parti binası önü katılım

Mimarsinan BP petrol giriş ve çıkışı

İETT Mimarsinan durağı yanı

Mimarsinan büyük dizayn çiçekçilik yanı (Shell karşısı)

İETT e-5 Mimarsinan durağı ayrım ve katılım

Mimarsinan total benzinlik önü girişi

Büyükçekmece devlet hastanesi yan yol girişi

Büyükçekmece devlet hastanesi yan yol çıkışı

Mimarsinan mezarlık karşısı (imam hatip yanı)

Gaşık lokantası yanı (Çetaş karşısı)

Nazar Mobilya Vestel yanı (peugeot karşısı)

Bir dünya fidancılık yanı (Final Anadolu lisesi karşısı)

Ay huzur evi yanı

Shell petrol giriş ve çıkışı

Aymerkez yanı Kubilay Caddesi girişi

Aymerkez girişi

Aymerkez Aydınlı çıkışı

Malatya pazarı ve sokak girişi

Malatya pazarı çıkışı

Oba ekspres avm (theorie mağazası girişi)

Opet (dalgıçlar petrol) giriş ve çıkışı

Mimaroba ayrımı

Batıköy İETT durağı giriş ve çıkışı

Kösedağ tel çit yanı katılım

Aytemiz (maç) petrol giriş ve çıkışı

Ova et lokantası yanı sokak giriş ve çıkışı

Stop çit yanı sokak girişi

Güzelce altgeçit ayrımı ve katılımı

İstan emlak yanı katılımı (bizim evler karşısı)

Güzelce sapağı İETT durağı yedi yaman otopark girişi

BMC plaza yanı yan yol

Güzelce jandarma karakol ayrımı

Güzelce jandarma karakol yan yol katılımı

İETT Güzelşehir durağı fatih sitesi

Güzelşehir sitesi ana girişi

Güzelşehir sitesi d100 katılımı

Nilüfer-2 sokak girişi

Lalapaşa Caddesi girişi

Yanar şömine önü şafak sokak d100 katılımı

Enkel asma iskele 543 sokak girişi

Yenimahalle İETT durağı mülk sokak girişi

Yenimahalle İETT durağı kader-2 sokak girişi

Kumburgaz yalı caddesi girişi (gemiciler market karşısı)

Kumburgaz yan yol girişi

Kumburgaz s-oil petrol giriş ve çıkışı

Kumburgaz köprübaşı yan yol girişi

Kumburgaz köprü bitimi d100 katılımı

Kumburgaz yan yol ve Burgaz Caddesi D-100 katılımı

Zafer emlak yanı Silivri Caddesi ve 27.sokak katılımı

Elazığlı çiğ köfteci yanı şahlan sokak girişi

Kar sokağı (Akkaya emlak yanı girişi)

Asya dürüm yanı Süleyman Şah Caddesi girişi

Kumburgaz gökkuşağı market önü yan yol katılımı

Kamiloba opet yanı şark sokağı girişi

Kamiloba opet (sürpa yapı) petrol giriş ve çıkışı

Ertürkler demir doğu tarafı ara sokak

Ertürkler demir ile Haliloğluları arası ara sokak

Kumburgaz polis merkezi istikbal caddesi giriş

Eyüpsultanlı çiçekçilik yanı emek sokak

Maltis et lokantası yanı Büyüksinan Caddesi girişi

Kumburgaz BP petrol girişi ve Bahçıvanlı Sokağı girişi (Princess hotel karşısı)

BP ve arya düğün salonu çıkışı

Kamiloba ışıklı kavşak ve durak içi

Mavili balıkçı restoranı yanı azimkent sokağı girişi

Gözde kuruyemiş yanı yaprak 1 (taka) sokağı girişi

Hisar havuz yanı meriç1 (sumak) sokağı girişi

Metsan yapı market yanı yağız sokak girişi

Mar alimünyum yanı ara sokak

Ar-ge home yanı ara sokak

Petrol ofisi (atak akaryakıt) giriş ve çıkışı

Petrol ofisi yanı yan yol katılımı

Kamiloba İETT durağı ulu önder caddesi katılımı

Özkersan ahşap fabrikası önü Üstündağ yalı karşısı ara sokak

Nazo ana yanı meyveciler sokağı ve yan yol katılımı

Saray emlak sadabat sokak girişi

Aslanlar grup yanı istasyon caddesi (eski hotel yanı)

Celaliye Temizel Sokak girişi

Celaliye d-100-04/038 bulunan ara sokak

Celaliye kardelen peyzaj yanı (özge sokak)

İmkar mutfak yanı toprak ara yol (Celaliye ışıklı kavşağa 50 metre kala)

Celaliye trafik ışıkları (kavşak)

Oğuzhan mermer yanı uygar sokak girişi

Alp yapı market yanı ismet paşa caddesi girişi

Celaliye üç pınar sokağı girişi

Çakır sitesi yanı ara sokak (suthem makineye 50 metre kala)

Celaliye Nilay Sokağı girişi

Celaliye Murat Bey Caddesi girişi (d-100 -04/037)

Celaliye çevrim sokak girişi

Celaliye sahip caddesi girişi

Celaliye apaydınlar caddesi girişi

Celaliye köfteci Osman ağa yanı eczacılar caddesi girişi

Celaliye Basın Kent 3 sitesi yanı ara sokak

Celaliye mc gayrimenkul yanı dönence sokak girişi

Kudanlı et lokantası girişi

Alim Auto ve yan yol girişi

Selimpaşa gökkuşağı market ve yan yol girişi

Selimpaşa gökkuşağı market ve yan yol çıkışı

Selimpaşa energy petrol girişi

Selimpaşa energy petrol çıkışı

Selimpaşa marmara tel-çit yanı 2053 sokak girişi

Selimpaşa jandarma karakolu yanı 2092 sokak girişi

Selimpaşa Güzel kent sitesi yanı 2090 sokak girişi

Selimpaşa trafik ışıkları (kavşak)

Selimpaşa a-101 yan yol çıkışı

Selimpaşa onur market yan yol çıkışı

Selimpaşa 2041 sokak çıkışı

Selimpaşa 2042 sokak çıkışı

6 Selimpaşa Shell (trend) petrol giriş ve çıkışı

Selimpaşa çakallı menemencisi çıkışı

Selimpaşa bim yanı 200. Cadde çıkışı

Selimpaşa üst geçit altı ara sokak

Selimpaşa meydan

Selimpaşa lastikçi yanı ara sokak

Selimpaşa kıraathane yanı 2004 sokak girişi

Selimpaşa otoyol ayrımı

Selimpaşa köprü üstü kavşağı

Selimpaşa d-100 otoyol kesişimi (gişe çıkış trafiği)

Selimpaşa 605.cadde İETT durağı yanı

Selimpaşa üst geçit yanı toprak ara yol

Bahçem et lokantası giriş ve çıkışı

Selimpaşa çağlar şömine yanı yan yol ayrımı

Selimpaşa yalçın sitesi İETT durağı yanı katılım

Selimpaşa naturel fabrikası yan-yol çıkışı

Selimpaşa ontex fabrikası ayrımı

Sim-brode önü yan yol katılımı

D-100-04/030-100 metre saray deniz malzemesi önü yan-yol katılımı

Petrol ofisi (beren petrol turizm a.ş) giriş ve çıkışı

Fulya caddesi (Kavaklı muayene istasyonu girişi)

Candan anaokulu yanı

Odak okulları (Faruk Güllüoğlu) giriş ve çıkışı

Garden et lokantası giriş ve çıkışı

Kavaklı Ortaköy ayrım ve katılımı

Silivri opet Kartalkaya petrol girişi ve çıkış

Muratçeşme İETT durağı yanı İrem Sokak

Ay-1 gross market yanı (hicret emlak) toprak yol

Gazi caddesi BP petrol yanı

Silivri BP mesut petrol giriş ve çıkış

Emka enerji yanı ara yol

Silivri çekoil giriş ve çıkışı (iki çıkış mevcut)

Remax maya gayrimenkul (iş yeri içinden geçiş var)

Silivri şehir merkezi ayrımı

Silivri otogar karşısı yan yol katılım

Silivri yan yol ayrımı

Silivri trafik ışıkları (kavşak)

Silivri derya sokağı ayrımı

Silivri jotum boya önü yan yol

Silivri küçük sokağı girişi

Silivri sümbül sokağı girişi

Silivri şirin sokağı girişi

Silivri Kamuran Sokağı girişi

Silivri karanfil sokağı girişi

Silivri otoyol bağlantı ayrımı

Silivri otoyolu bağlantı katılımı

Silivri gökkuşağı market önü yan yol ayrımı

Silivri yan yol bağlantı ege seramik önü

Silivri Shell petrol giriş ve çıkışı

Silivri bitiş levhası yanı sesan fabrikası girişi

D100 sinekli ayrımı

Sinekli köprüsü İstanbul istikameti dönüş ayrımı

Sinekli yolu katılım

Silivri sanayi girişi – 1

Silivri sanayi girişi – 2

Silivri avm girişi

Silivri avm çıkışı (teleset girişi)

Star life villaları girişi

Altınorak sitesi alt geçit ayrımı

Altınorak sitesi alt geçit katılımı

Altınorak Bosna çiftlik girişi (unsur çıkmazı)

Cezaevi trafik ışıkları (kavşak)

Yargıç çıkmazı (çiftlik yolu)

Mavi yelken (ak un) alt geçit ayrımı

Mavi yelken (ak un) alt geçit katılımı

BP (Silivri turizm petrol a.ş.) Giriş ve çıkış

Sarten fabrikası girişi

Marmara makine girişi

4 otoyol bağlantı (kınalı kantar karşısı) kesişimi

Petrol ofisi (kemer akaryakıt) giriş ve çıkış

Kınalı millet caddesi girişi

D-100 çorlu ayrımı

Masal köy karşısı çorlu katılım

Kınalı yan yol ayrımı

Gümüşyaka trafik ışıklarına 50 metre kala yan yol ayrımı

Gümüşyaka trafik ışıkları (kavşak)

Gümüşyaka yan yol ayrımı üst geçit altı

Tekirdağ il sınırı alt geçit yan yol ayrımı

Alternatif Güzergâhlar

O-3 hal yolu

D-100 kuzey güney yol haliç Basın Ekspres güzergâhı arası

D-100 güney yol

D-100 kuzey yan yol Sefaköy haramidere kavşak arası

Sahil Kennedy güney yol

Tem kuzey güney yol

Adnan Menderes Caddesi

Turgut Özal Caddesi

Avrasya tünel

Fevzipaşa Caddesi

Kadir Has Caddesi

Gazi Mustafa paşa caddesi taksim istikameti

Atatürk Bulvarı taksim istikameti

Tersane Caddesi

Haliç köprü

Abay Caddesi

10. Yıl Caddesi

Yedikule Caddesi

Atatürk havalimanı caddesi sahil istikameti

Küçüklanga caddesi

Ekrem kurt bulvarı

Strasburg caddesi

Adnan kahveci bulvarı

Basınköy Florya Caddesi

Eski Havalimanı Caddesi

Yeşilköy Caddesi

Haramidere Gülpınar köprülü kavşaklar arası yan yol

Gürpınar kavşağı Büyükçekmece arası yan yollar

Büyükçekmece Tekirdağ arası yan yollar ile

4 otoyolu ve tüm ilçe içi yollar.



Turun Süleymanpaşa ayağında 16 Nisan tarihinde sabah 08.00 itibari ile bisikletçiler start alırken Otogar Altınova kavşağı tur tamamlanana kadar bisikletçiler için araç trafiğine kapalı olacak. Alternatif olarak ise Hükümet Caddesi ve Pazar Sokağı ile Atatürk Bulvarı kullanılacak.

17 Nisan tarihinde de devam edecek turda yine 08.00 saati ile bisikletçiler hazır olurken Barış ve Özgürlük parkı önünden başlayacak parkurda Sahil-Atatürk Bulvarı üzerinden şehrin çıkışına kadar sürecek. Aynı güzergaha araç trafiğine alternatif olarak ise Otogar Hükümet Caddesi- Pazar Sokağı Altınova sahil yolu istikameti kullanılacak.



Yapılan açıklamada, “Trafik işaret ve işaretçilerine uyulması koşulu ile araç sürücülerimizin yeşil ile gösterilen güzergahı kullanmaları gerekmektedir” denildi.