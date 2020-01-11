Cumhurbaşkanımız duygulara tercüman oldu

Bakan Gül özetle şunları söyledi:

BERFİN OLAYI: Cumhurbaşkanımızın hassasiyeti, bu ya da buna benzer olaylara karşı en insani, en vicdani tepkinin ortaya konmasıdır. O anlamda Cumhurbaşkanımızın söylediği ifadeler, herkesin de duygusuna tercüman olan ifadeler. Bizim ana derdimiz, o olayın hiç yaşanmaması için tedbirleri almak. Bir insan kadına niye el uzatır, niye kezzap atar?

ŞİDDETİ DİZİLERDE GÖRMÜŞLER: İki şehirde kadına şiddet vakasında, iki sanık dizilerde gördüklerini uyguladıklarını söylemişler. Tüm kurumlara, dizileri yapanlara, yayıncılara, sivil toplum kuruluşlarına önemli görevler düşüyor.

FETÖ YARGILAMALARI: Yargı siyasi veya değil diye ayrım yapmaz. Gereğini yapar, yapmaktadır. FETÖ üyeliği anlamında suç teşkil eden eylemleri olan kim varsa, kimsenin bu konuda bağışıklığı yoktur. Herkes, nerede, hangi kurumda olursa olsun, hangi ayağı olursa olsun elbette yargı ve ilgili tüm kurumlar bunu tespit edip bu mücadeleyi vermektedir.

SÜRESİZ NAFAKA SÜRDÜRÜLEBİLİR DEĞİL: Süresiz nafaka sürdürülebilir bir konu değil. Yeni mağduriyetler yaratmayacak şekilde, ortak uzlaşıyla bir çözüm bulunmalı.

İHTİLAFLI BOŞANMALAR: Bir boşanma davası ne kadar uzun sürüyorsa ihtilaflar ve şiddet de o oranda artıyor. İki taraf da boşanmak istiyor ama hâkim başka anlaşmazlıklar nedeniyle boşamıyor. Taraflar fiilen kopmak istiyorsa bunu kolaylaştırıcı bir yolu seçmek, belki üzerinde kafa yormak lazım. Aile Bakanlığı’nın da değerlendirmesiyle buna bakılacaktır.

AK PARTİ GRUBU KARAR VERECEK: (İnfaz kanunu değişikliği) Bu konu üzerinde tüm yönleriyle, iyi halliliğe varıncaya kadar masaya yatırılması gereken bir konu. Kanun nasıl şekillenir, çerçevesi nasıl belirlenir bu Meclisin, özellikle AK Parti grubunun vereceği kararla ortaya çıkacaktır.

ERKEN YAŞTA EVLİLİK: Bu konuda teklife dönmüş bir gelişme olduğu konusunda bilgimiz yok. Konu Meclis’in takdirinde. Biz ilgili kurumlarla çalıştık ama siyaseten verilmesi gereken bir karar var. Cumhurbaşkanımız da toplumsal hassasiyetlere dikkat edilerek karar verileceği yönünde bir çerçeve çizdi.