Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Türkiye kesinlikle geri adım atmayacak
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Türkiye ne Suriye'de barıştan yana tutumundan ne de Libya ile vardığı mutabakattan kesinlikle geri adım atmayacak. Barış Pınarı Harekatı, cephede askerlerimizin, cephe hattında cesaret sahibi muhabir ve kameramanların, bilgisayarlarının başında da yalanla savaşan foto muhabirlerinin tarih yazdığı bir operasyon olmuştur.
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