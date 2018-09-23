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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Özgür Deniz KAYA-İdris TİFTİKCİ / İSTANBUL, (DHA)
23.09.2018 - 17:56, Son Güncelleme:

Bugün sona erdi... TEKNOFEST'te muhteşem final

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Bugün sona erdi... TEKNOFEST'te muhteşem final

"Ayakları Yere Basmayan İlk Festival" sloganıyla Türkiye Teknoloji Takımı (T3) Vakfı ve İBB tarafından düzenlenen, sponsorları arasında Demirören Medya Grubu'nun da bulunduğu TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali, bugün son erdi. Festivale 550 bin kişinin katıldığı belirtildi. Festivali'nin son gününde gösteri yapan Solo Türk izleyenlere bir kez daha unutulmaz anlar yaşattı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İstanbul Yeni Havalimanı'nda düzenlenen TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'ne katıldı. Oktay, "Kısmet olursa, 29 Ekim'de havalimanımızı açıyoruz. Zaten bunun gerekli testleri yapıldı. Sayın Cumhurbaşkanı'mız kendileri de fiilen indiler. Dolayısıyla bu güven anlamında, en üst düzeyde bir güvenin göstergesidir." dedi.

Dünyanın en hızlı araçlarının yarıştığı milli teknoloji hamlesi sloganıyla, çocuklarda ve gençlerde havacılık, uzay ve teknoloji konularına ilgi uyandırmak ve farkındalık oluşturmak amacıyla yapılan Teknofest, binlerce ziyaretçinin katılımıyla gerçekleşti. Türkiye'nin ilk havacılık, uzay ve teknoloji festivali olan Teknofest’te 12 kategoride teknoloji yarışları, askeri ve sivil katılımcı firmaların stantları, hava kontrol kulesi önüne kurulan ana sahnede, gün boyunca performanslar ve yarışmalar, katılımcı firmaların stantlarında ziyaretçilere bilgilendirmelerin yanında birçok deneyim fırsatı sundu.

Bugün sona erdi... TEKNOFESTte muhteşem final

550 BİN KİŞİ KATILDI

İstanbul Yeni Havalimanı’nda 20-23 Eylül tarihleri arasında 4 gün boyunca düzenlenen TEKNOFEST İstanbul Havacılık,Uzay ve Teknoloji Festivali’ni 550 bine yakın kişinin ziyaret ettiğini açıklandı.

Bugün sona erdi... TEKNOFESTte muhteşem final

TSK’dan Teknofest klibi
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CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI FUAT OKTAY TEKNOFEST'TE

Festivalde bugünkü etkinlileri takip ederek, dereceye giren yarışmacılara ödüller takdim eden Fuat Oktay, basın mensuplarının soruları üzerine, "Cumhurbaşkanı'mız da sabah açıkladı. Kısmet olursa, 29 Ekim'de havalimanımızı açıyoruz. Zaten bunun gerekli testleri yapıldı.

Sayın Cumhurbaşkanı'mız kendileri de fiilen indiler. Dolayısıyla bu güven anlamında en üst düzeyde bir güvenin göstergesidir. Şu andaki festivalle ilgili tüm hava araçlarımız iniş ve kalkışı buradan yapıyorlar. Dünyanın en büyük havalimanlarından. Avrupa'nın en büyük havalimanı olmuş olacak. İnşallah bunun işletme boyutunda da çok hızlı bir şekilde sonuçlarını yine görüyor olacağız, lojistik boyutta da. İstanbul zaten "hub" olmuştu. Bu gelişerek de devam edecek" açıklamasında bulundu.

Bugün sona erdi... TEKNOFESTte muhteşem final


YERLİ MOTOR HEDEFİNE DEĞİNDİ

Oktay, "Özgün helikopterimiz, ATAK helikopterimiz hem sahada operasyonlarımızda, güvenlik güçlerimizin ihtiyaçlarını karşılamanın ötesinde hep birlikte, bütün Türkiye olarak hatta dünya izliyor. Dünyada teknolojilerde en ilerilerden birisi. Özgün helikopterlerimizle teknolojiyi bir üst aşamaya götürüyoruz. İnşallah kendi motorlarımızı da, kendi tasarladığımız, kendi geliştirdiğimiz ve kendi imal ettiğimiz motorlarımızı da takarak yerlileştirdiğimizde, gerçek anlamda özgün helikopterimize de ulaşmış olacağız. Bu helikopterimizi fiilen de test etmiş ve havalandırmış durumdayız. SİHA'lar, İHA'lar bizim gurur kaynağımız. Dünyadaki en ileri teknolojiye sahip alanımız. Savunma sanayii bizim özel sektörle birlikte bir bütün olarak kalkınmayı, ivmeyi yakaladığımız bir alan. Bunu biz diğer alanlara da taşımak istiyoruz. Sağlık, ulaştırma sektörüne de taşımak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Bugün sona erdi... TEKNOFESTte muhteşem final


"YARIM MİLYONUN ÜZERİNDE KATILIM OLDU"

Festivali değerlendiren Oktay, "Muhteşem bir ortam. Muhteşem bir organizasyon. 100'ü aşkın firmanın katıldığı ve henüz açılmamış bir havalimanımıza şu anda yarım milyonun üzerinde katılımın olduğu bir organizasyondayız. Gelecek yıllarda da devam ettiğinde, çok daha artarak devam edecektir, ki bu şunun göstergesi: Türkiye teknolojide, havacılıkta, savunma sanayiinde ve yine sivil havacılık alanında çok ciddi bir take off'u, bir kalkışı başlatmıştı. Uzun zamandan beri bunun alt yapıları devam ediyordu. Bu organizasyon, bunun sonuçlarını aldığımız, gördüğümüz bir organizasyon. Bundan son derece mutluyuz" dedi.

Bugün sona erdi... TEKNOFESTte muhteşem final

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