Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay 31. Ahilik Haftası Kutlamaları'na katıldı

"31. Ahilik Haftası Kutlamaları" kapsamında kente gelen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ı, Valilik girişinde, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Kırşehir Valisi İbrahim Akın, Esnaf ve Sanatkarlar Genel Müdürü Necmettin Erkan, Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, milletvekilleri ve diğer yetkililer karşıladı.







Valiliğe geçen Oktay, basına kapalı gerçekleşen görüşmede, Vali Akın'dan kentte yapılan çalışmalarla ilgili brifing aldı.



Oktay, daha sonra Ahi Külliyesi içindeki Ahi Evran- Veli'nin türbesini ziyaret ederek, dua okudu. Ziyarete, Bakan Pekcan da eşlik etti. Belediye Başkanı Bahçeci de ziyarette Ahi Evran Külliyesi Projesi hakkında Oktay'a bilgi verdi.





OKTAY KAPANIŞ TÖRENİNE KATILDI

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, daha sonra Cacabey Meydanı'nda düzenlenen 31. Ahilik Haftası Kutlamaları kapanış törenine katıldı ve burada yaptığı konuşmada, kutlamaların hayırlara vesile olmasını dileyerek, organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.



Bu sene 31'incisi kutlanan törenlerle bir kez daha milletin kökleri ve kadim geleneği ile bağlarını yenilediğini, güçlendirdiğini ifade eden Oktay, tarih boyunca beşeri, sosyal ve iktisadi hayatın düzenlenmesinde Ahilerin çok büyük roller üstlendiğini vurguladı.



Başta Ahilik teşkilatının kurucusu Ahi Evran ve Fatma Bacı olmak üzere, asırlar boyunca bu muhteşem geleneğin bir parçası olmuş ve ahirete irtihal etmiş bütün esnaf ve zanaatkarları rahmetle yad ettiğini dile getiren Oktay, şunları söyledi: "Bugünkü törenle bu yılın Ahileri olarak şed kuşanacak kardeşlerimizi kutluyorum. Burada da gördük biraz önce. Bir Ahilik teşkilatının nasıl çalıştığı, çıraklıktan ustalığa nasıl geçildiğini, ne tür değerlerden geçtiğini, sonrasında nasıl esnaf olunduğuna bir kez daha şahit olduk. Değerli sanatçılarımız canlandırdılar. Biz öyle bir geleneğin öyle bir mirasın sahipleriyiz ki ticaret erbabının bu kadar hakka riayet ettiği, bu kadar hakkı ve hukuku gözettiği, hem kendi arasında hem de ticaret yaptığı müşterileri esnaflar arasındaki bu hassasiyeti gördüğümüzde böyle bir milletin bugün karşı karşıya kaldığımız fırsatçılık veya benzeri hasletleri yapıyor olma veya yaptırıyor olma şansı kesinlikle yoktur. Dünyaya örnek olacak bir teşkilatın mirasçılarıyız. Başkanımızla da biraz önce konuştuk. Aynı gelenek ve göreneklerimiz, aynı değerlerimizi bütün gücümüzle sürdürmeye çalışıyoruz. Bu bizi geleceğe taşıyan değerlerdir. Her bir teşkilatımız ve organizasyonumuzun, kuruluşumuzun kendi üyeleri arasındaki oluşturacağı bu değerler bizim sadece bugün ayakta kalmamızı, güçlü olmamız sağlamayacak, aynı şekilde bizlerden torunlarımıza çocuklarımıza bırakacağımız değerli miraslar olacaktır."



Sahip olunan Ahilik gibi bir hazinenin kıymetini bilerek, bu mirası geleceğe taşıyacak esnaf için yeni düzenlemeler hayata geçirdiklerini anlatan Oktay, "Sicil affından ÖTV muafiyetine, Ahilik sandığı uygulamasından faizsiz kredi desteklerine kadar verdiğimiz destek artarak devam edecek. Bildiğiniz üzere, Cumhurbaşkanlığı kararı ile kiraların dövizle belirlenmesinin önüne geçecek ilk adımı attık. Bu adım, hem Türk lirasının güçlenmesine katkı sunacak hem de esnafımız için büyük bir rahatlama sağlayacak." diye konuştu.



Ticaret Bakanlığı tarafından çarşamba günü yerli üretim logosunun tanıtımının yapıldığını anımsatan Oktay, "Bu logo da iş insanlarımızın ve esnafımızın ürettiği yerli ve milli ürünlerin tercih edilmesine katkı sunacak. Esnafımızın hayatını daha da kolaylaştıracak icraatlarımızın yanı sıra, şehirlerimizin kalkınmasına katkı sunacak projelere de devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.





Fuat Oktay, 31. Ahilik Haftası Kutlamaları kapanış töreninde Ahilik Kaftanı giydi





'GELENEĞİ OLMAYANIN GELECEĞİ DE OLAMAZ'

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, sırların içinden süzülüp gelen, Anadolu'yu mayalayan bu ruhu önce iyi kavramak gerektiğine vurgu yaparak, şunları kaydetti: "Geleneği olmayanın geleceği de olmaz. Ahilik teşkilatına hayat veren bakış açısını yeniden ihya etmeli, işlerimize, iş yerlerimize, üretimimize ve ürünlerimize yansıtmanın yollarını mutlaka aramalıyız. Ahiliği oluşturan ruhu ne kadar güçlü tutarsak, yeni nesillere ne derece güçlü aktarabilirsek, geleceğimize de o derece güvenle bakabiliriz. 15 Temmuz hain FETÖ darbe girişimi ve akabinde yaşadıklarımız bu gerçeğin en somut örneğidir. 15 Temmuz gecesi, aziz milletimizin diğer fertleriyle birlikte esnaf ve sanatkarımızın sergilediği destansı duruş, Ahilik ruhunun halen kor bir ateş gibi bu milletin bağrında yandığını tüm dünyaya göstermiştir. Bu ruh ayakta olduğu müddetçe, Allah'ın izniyle, ülkemize ve geleceğimize yönelik saldırıların tamamı akim kalmaya mahkumdur. Türkiye'nin, son günlerde, özellikle döviz kuru üzerinden gerçekleştirilmeye çalışılan ekonomik manipülasyonu da bu anlayışla aşacağına inanıyorum, inanıyoruz. Başta esnaf ve sanatkarlarımızın dayanışması, sonra aziz milletimizin birlik ve beraberliği ile Türkiye ekonomisi, bu süreci de atlatacaktır. Kuşkusuz hükümetimiz de yaptığı düzenlemelerle, üretimi, mesleki eğitimi ve kaliteyi artırıcı nitelikteki teşvikleriyle esnaf ve sanatkarımızı güçlendirmeyi sürdürecektir."



Ahi Evran'ın, Muharrem Ertaş'ın emaneti, Neşet Ertaş'ın gönlünün içindeki yer olan Kırşehir’e 16 yılda 5 milyar yatırım yaptıklarını aktaran Oktay, "2002 yılında sadece 15 milyon dolar olan ihracatı, geçtiğimiz yıl 189 milyon dolara ulaştı. Hedefimiz, 200 milyon dolar. En çok ihracat yapan illerimiz arasında, 43. sıradan 39. sıraya yükseldi." dedi.



Oktay, büyümeye devam eden Ahi Evran Üniversitesi ve Organize Sanayi Bölgesi ile Kırşehir'i kalkınma yarışında daha üst seviyelere taşıyacaklarını dile getirerek, "Kırıkkale-Kırşehir-Aksaray-Niğde hızlı tren hattının proje çalışmaları devam ediyor. Buraya gelmeden önce ziyaret ettiğimiz Ahi Evran Külliyesi'nin 2. etabını yapıyoruz. Ayrıca Kırşehir için çok önemli olduğunu bildiğimiz Ahi Evran Veli Vakfı Kanunu önümüzdeki haftalarda Meclise gelecek." şeklinde konuştu.



AŞURE DAĞITTI

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, törenden sonra Cacabey Meydanı'ndaki Cumhurbaşkanlığı Aşure Dağıtımı Programı'na katılarak vatandaşlara aşure ikram etti. Oktay, kendisine sevgi gösterisinde bulunan vatandaşları selamladı.