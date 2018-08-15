Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan ABD ürünlerine ek vergi açıklaması
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "ABD yönetiminin ekonomimize bilinçli saldırılarına karşı mütekabiliyet ilkesi çerçevesinde bazı ürünlerin ithalatında vergi oranları artırılmıştır." ifadesini kullandı.
Twitter hesabından açıklamalarda bulunan Oktay, ABD menşeli bazı ürünlerin ithalatında ek mali yükümlülük oranlarının yüzde 100 artırılmasını değerlendirdi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, şunları kaydetti:
"ABD yönetiminin ekonomimize bilinçli saldırılarına karşı mütekabiliyet ilkesi çerçevesinde bazı ürünlerin ithalatında vergi oranları artırılmıştır. Zor günlerde liderinin etrafında kenetlenen milletimiz, kural tanımaz tavırlara karşı uluslararası kamuoyu ile kenetlenmiş, haksızlıklara karşı dünyayı cesaretlendirmiştir.
Durmak yok, yola devam."
Yorumları Göster
Yorumları Gizle