Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: 'İlk 20'yi hedefliyoruz, gereklerini yapacağız'
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Dünya Bankası'nın hazırladığı İş Yapma Kolaylığı Endeksi sıralamasında ilk 20'yi hedefliyoruz. Kamu olarak bunun gereklerini yapacağız" dedi.
Oktay ayrıca "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, bürokratik oligarşiyi ve tüm belirsizlikleri ortadan kaldırmada çok büyük bir adım olmuştur" ifadelerini kullandı.
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