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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Gündem
AA
12.03.2019 - 15:39, Son Güncelleme:

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: 'Açtıkları çukurlara onları yine gömeriz'

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "İnlerine gireriz dedik, girdik, açtıkları çukurlara gömeriz dedik, gömdük. Bugün yine çukur açıyorlarmış, açsınlar. Bizi zahmetten kurtarırlar. Açtıkları çukurlara onları yine gömeriz" dedi.

Oktay, AK Parti Muş İl Başkanlığı tarafından Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonu'nda düzenlenen "Halk Buluşması"nda yaptığı konuşmasına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını vatandaşlara ileterek başladı.

Makamların ve koltukların gelip geçici olduğunu ifade eden Oktay, dünyanın kimseye kalmadığı gibi siyasetteki makamların da kimseye kalmayacağını söyledi.

Önemli olanın bu görevler sırasında ve sonrasında hayırla yad edilebilmek olduğunu ifade eden Oktay, "Muş'ta belediye başkanımızın, vekillerimizin gönülleri fethettiğini görüyorum. Bunun için işimizi gönülden yapıyor, gönüller kazanıyoruz. Bunun için gönül belediyeciliği diyor, memleket işi, gönül işi düsturuyla ilerliyoruz. Bu şuurla gece-gündüz demeden çalışıyor, ülkemiz ve milletimiz için çaba sarf ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Oktay, sorumluluk üstlendikleri günden bu yana Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde milletle hiç durmadan yürüdüklerini anlattı.

"82 milyonu kucaklamaya devam edeceğiz"

Gücünü milletten almayan siyaset anlayışının yenilmeye mahkum olduğuna dikkati çeken Oktay, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Daha dün Balıkesir Erdek'te kutsal kitabımız Kuran'ı Kerim'e saygısızlık yapanları gördünüz değil mi? Belediye Başkan adayı çıkmış Fatiha okumakla, ayetle dalga geçiyor. Hatay'da hanım kardeşlerimizi 'oy yoksa hizmet de yok, hadi güle güle' diye azarlayan sözde belediyecileri de gördünüz mü? Böyle bir hizmet anlayışı olabilir mi? Hiçbir vatandaşımızı dili, inancı, kültürü sebebiyle ayırmadık, kimsenin hayat tarzından dolayı ötekileştirmedik, 82 milyonu bir bütün olarak kucakladık, kucaklamaya da devam edeceğiz."

Oktay, ülkenin son 17 yılının devletle milletin arasındaki mesafenin kapandığı, birlik ve beraberliğin güçlendiği, özgürlüklerin genişletildiği bir dönem olduğunu vurguladı.

Milletin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hiç yalnız bırakmadığını, hep desteklediğini anlatan Oktay, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Bu destek kimi zaman sözle, kimi zaman duayla, kimi zaman 15 Temmuz'daki gibi canıyla, kanıyla oldu. Biz, ezanımız, bayrağımız, özgürlüğümüz ve geleceğimiz için nasıl topyekun ayağa kalkacağımızı tüm dünyaya gösterdik. Bir taraftan Türkiye’yi her anlamda kalkındırırken, aynı zamanda komşularımız başta olmak üzere nerede bir ihtiyaç sahibi varsa onların da yardımına koştuk, ensar olduk, bir taraftan da ülkemizdeki terör yuvalarını bertaraf ettik, tüm şehirlerimizi terör belasından temizledik. Türkiye'ye rahat vermeyene rahat yüzü göstermeyeceğiz."

Terörle mücadele

Oktay, bugün Muş'un tüm renkleriyle birlik ve beraberliğin sembol şehirlerinden birisi haline geldiğini dile getirdi.

"Muş'ta huzuru bozmaya niyetlenenlere asla müsaade etmeyeceğiz. Kardeşliğimize gölge düşüremeyecekler. Buradaki kardeşlik manzarası tüm Türkiye'ye örnek olacak." diyen Oktay, şöyle devam etti:
"Muş'un desteği bizimle olduğu sürece Allah'ın izniyle bizi ne PKK ne FETÖ ne de bilmem ne kimse durduramaz. Kimse yolumuzdan bizi döndüremez. İnlerine gireriz dedik, girdik, hepsini açtıkları çukurlara gömeriz dedik gömdük. Bugün yine çukur açıyorlarmış, açsınlar. Bizi zahmetten kurtarırlar. Açtıkları çukurlara onları yine gömeriz. Bu konuda Cumhurbaşkanımızın kararını tam olduğunu zaten biliyorsunuz. Anadolu’nun her karış toprağını teröristlerden temizliyoruz, temizlemeye de devam edeceğiz. Bu yolda birlik beraberlik içinde el ele, omuz omuza yürümeye devam edeceğiz."

"Malazgirt ruhu"

Sultan Alparslan Malazgirt’e doğru ilerlerken, ulaklarının Sultan'a kendi ordusundan en az 5 kat kalabalık bir Bizans ordusunun yaklaşmakta olduğunu haber verdiğini ve Sultan'dan "Ne güzel, demek ki biz de onlara yaklaşıyoruz" cevabını aldığını anımsatan Oktay, şunları söyledi:
"Bizim tarihimiz işte böyle bir cesaret ve feraset destanı. Milletimiz böyle bir millet. Bizlere bu güzel yurdu vatan olarak bırakan Sultan Alparslan'ı ve ordusundaki tüm kahramanları rahmetle yad ediyorum. Şanlı bayrağımızı günümüze kadar taşıyan, gözünü kırpmadan şehadete yürüyen tüm şehitlerimizi rahmetle anıyor, hayatta olan gazilerimize uzun ömürler diliyorum. Malazgirt’te kazandığımız zafer, bize sadece Anadolu’nun kapılarını değil Avrupa’nın ortalarına kadar uzanan yolu açmıştır. Malazgirt, Bursa, Edirne, İstanbul demektir. Malazgirt ruhunu unutamayız, bu ruhu yaşatmak durumundayız. Şayet Malazgirt ruhunu yaşatmazsak, geçmişimizle birlikte geleceğimizi de kaybederiz. Bu sebeple, 'ya zafer kazanırız, ya cennete gideriz' diyen Sultan Alparslan gibi mücadele edeceğiz. Aşılmaz denilen Sina Çölü'nü 13 günde geçerek hedefine yürüyen Yavuz Sultan Selim gibi gayret edeceğiz. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, ülkemizin tüm şehirleriyle kalkınması ve muasır medeniyetler seviyesinin ötesine geçmesi için çalışacağız. Anadolu'ya mührümüz olan 1071'den beslenerek 2071'e uzanan günleri bizler göremeyeceğiz ama var gücümüzle çalışarak torunlarımıza çok daha müreffeh bir ülke bırakmış olacağız."

Oktay, Muş'un tüm renkleri ve güzellikleriyle Anadolu'nun bağrında sapasağlam bir demokrasi kalesi gibi durduğunu dile getirdi.

Muş'un güzel insanlarının eserlerin, projelerin, belediyeciliğin en iyisine layık olduğuna değinen Oktay, güzel şehri eğitimde, sağlıkta, ulaşımda ve turizmde daima ileri götürmenin mücadelesini verdiklerini aktardı.

Muş Alparslan Üniversitesini kurduklarını, 300 yataklı Muş Devlet Hastanesi ve 100 yataklı Bulanık Devlet Hastanesi ile hastane kuyruklarına son verdiklerini, Yolçatı-Tatvan-Muş demiryolunu yenilediklerini, Muş'taki KOBİ'lere 17 yılda 17 milyon lira destek sağladıklarını, bu destek ve teşviklerle Muş'un ihracatını 2002'den bu yana 87 kat büyüterek 6 milyon 146 bin dolara ulaştırdıklarını anımsatan Oktay, şunları kaydetti:
"Önümüzdeki dönemde her alanda çalışmalarımıza hız vereceğiz. Birliğimizden, beraberliğimizden asla taviz vermeden mücadelemizi sürdüreceğiz, hiç kimsenin aramıza girmesine müsaade etmeyeceğiz. Yapılan hizmetlerin kesintiye uğramaması için 31 Mart çok büyük önem taşıyor. Muş’un sorunlarını, Muşlunun isteklerini biliyoruz. Alparslan II Barajı İçme Suyu Tesisi ve İsale Hattı ile Muş'u besleyecek suyu vatandaşlarımızla kavuşturacağız. Önemli oranda doğal gaz hatlarını tamamladık; Muş’ta doğal gaz hattı olmayan mahalle bırakmayacağız. Yine bütün mahallelerde elektrik ve Telekom hatlarını yer altına alarak kapasitelerini genişletmek için çalışacağız. Muş Organize Sanayi Bölgesinin tüm parsellerini aktif hale gelmesini sağlayarak bölgede istihdamı daha da artırmak için var gücümüzle çalışacak, teşviklerimizi sürdüreceğiz."

Cumhur İttifakı

Oktay, 31 Mart öncesinde olduğu gibi 31 Mart sonrasında da yerel yönetimlerle ülkeyi çok daha ilerilere taşıyacaklarını belirtti.
Yerel seçimlerde kutlu birlik Cumhur İttifakı ile yola devam dediklerini anımsatan Oktay, "Cumhur İttifakı'nı bu ülkenin birliği ve beraberliği üzerine kurduk. Cumhur İttifakı, kapalı kapılar ardında değil, masa başında değil, milletimizin yüreğinde kurulmuştur. Bizim nezdimizde belediyecilik memleketi gönülden sevenlerin işi. Belediyecilik Muş'ta Cumhur İttifakı'mızın Belediye Başkanı Adayı Feyat Asya'nın işi. Gönül belediyeciliğinin Muş'ta güçlenerek devam etmesi için Feyat Asya kardeşimize gerekli desteği vereceğinize inancım tamdır." dedi.

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