'Cumhurbaşkanı ülkesinin sanatçısını hedef göstermez'

Akşener, partisinin dünkü grup toplantısında özetle şunları söyledi:

“2019 bütçesinde faiz ödemelerine 117 milyar lira, yatırıma bunun ancak yarısı ayrılmış. Bu parayla 780 bin konut yapılarak 3 milyon vatandaşımız, başını sokacak bir ev sahibi yapılabilirdi. Bu iktidar 780 bin aileyi ev sahibi yapmak yerine, dış güçlere faiz ödemeyi tercih ediyor.

TUTTURMUŞLAR SARI YELEK

Sokağa davet, milletin ekmek derdine ve ekonomik krize çare olamayacak. Biz milletin ekmeğinin derdindeyken, onlar karşılıklı tutturmuşlar bir sarı yelek. Biri diyor ki ‘Sokağa inin de görelim’ diğeri diyor ki ‘Gelirsem gösteririm’. Biz de diyoruz ki muhteremler mutfakta yangın var. Sarı yelek muhabbeti işi çözmüyor. Zaten, kimsenin sokağa indiği de yok. Milleti sokağa davet etmekten vazgeçin. Çok hevesliyseniz, giyin birer sarı yelek, siz çıkın sokağa.

ASKERLİK İÇİN YENİ MODEL

Gençlerin askerlik sorununu tek tip askerlik ile çözeceğiz. Meclis’te kanun teklifimiz var. Ayrım yapmadan, tek tip askerlik öneriyoruz. Biz diyoruz ki gelin ‘3 artı 6 ay’ formülüyle meseleyi halledelim. Her Türk genci, 3 ay temel askerlik eğitimi alacak. Kalan 6 aylık süredeyse, askerlerimize asgari ücret ödenecek. Şartları uygun olmayanlarsa, 6 aylık asgari ücreti devlete ödeyerek askerliğini tamamlamış olacak.

(Metin Akpınar ve Müjdat Gezen hakkındaki soruşturma) Bir cumhurbaşkanı, kendini eleştirenlerin de cumhurbaşkanıdır. Bir cumhurbaşkanı, ülkesinin gazetecisini, sanatçısını hedef göstermez. Savcılık soruşturma açmadan 5 saat önce, ‘Bakın şimdi yargıda hesap veriyorlar’ diyerek açık edip, adaleti rencide etmez. Cumhurbaşkanı milleti birleştirir. Sizden beklenen de budur, göreviniz de budur.”

GÜMÜŞHANE ADAYI DA BELLİ

AKŞENER grup toplantısında Trabzon, Denizli, Erzurum, Çankırı, Nevşehir, Kars, Kırıkkale, Uşak ve Osmaniye adaylarını kamuoyuna tanıttı. Gümüşhane adayı Mustafa Canlı’yı ilk kez açıklayan Akşener, 10 ilin belediye başkan adayını tek tek kürsüye çağırıp tebrik etti. Gümüşhane adayıyla birlikte İYİ Parti’nin 16 adayı açıklanmış oldu.