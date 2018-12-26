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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Gamze KOLCU / ANKARA
26.12.2018 - 08:30, Son Güncelleme:

'Cumhurbaşkanı ülkesinin sanatçısını hedef göstermez'

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'Cumhurbaşkanı ülkesinin sanatçısını hedef göstermez'

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Metin Akpınar ve Müjdat Gezen hakkında, bir televizyon programındaki sözlerinden dolayı başlatılan soruşturmayı eleştirdi.

Akşener, partisinin dünkü grup toplantısında özetle şunları söyledi:

“2019 bütçesinde faiz ödemelerine 117 milyar lira, yatırıma bunun ancak yarısı ayrılmış. Bu parayla 780 bin konut yapılarak 3 milyon vatandaşımız, başını sokacak bir ev sahibi yapılabilirdi. Bu iktidar 780 bin aileyi ev sahibi yapmak yerine, dış güçlere faiz ödemeyi tercih ediyor.

TUTTURMUŞLAR SARI YELEK

Sokağa davet, milletin ekmek derdine ve ekonomik krize çare olamayacak. Biz milletin ekmeğinin derdindeyken, onlar karşılıklı tutturmuşlar bir sarı yelek. Biri diyor ki ‘Sokağa inin de görelim’ diğeri diyor ki ‘Gelirsem gösteririm’. Biz de diyoruz ki muhteremler mutfakta yangın var. Sarı yelek muhabbeti işi çözmüyor. Zaten, kimsenin sokağa indiği de yok. Milleti sokağa davet etmekten vazgeçin. Çok hevesliyseniz, giyin birer sarı yelek, siz çıkın sokağa.

ASKERLİK İÇİN YENİ MODEL

Gençlerin askerlik sorununu tek tip askerlik ile çözeceğiz. Meclis’te kanun teklifimiz var. Ayrım yapmadan, tek tip askerlik öneriyoruz. Biz diyoruz ki gelin ‘3 artı 6 ay’ formülüyle meseleyi halledelim. Her Türk genci, 3 ay temel askerlik eğitimi alacak. Kalan 6 aylık süredeyse, askerlerimize asgari ücret ödenecek. Şartları uygun olmayanlarsa, 6 aylık asgari ücreti devlete ödeyerek askerliğini tamamlamış olacak.

(Metin Akpınar ve Müjdat Gezen hakkındaki soruşturma) Bir cumhurbaşkanı, kendini eleştirenlerin de cumhurbaşkanıdır. Bir cumhurbaşkanı, ülkesinin gazetecisini, sanatçısını hedef göstermez. Savcılık soruşturma açmadan 5 saat önce, ‘Bakın şimdi yargıda hesap veriyorlar’ diyerek açık edip, adaleti rencide etmez. Cumhurbaşkanı milleti birleştirir. Sizden beklenen de budur, göreviniz de budur.” 

GÜMÜŞHANE ADAYI DA BELLİ

AKŞENER grup toplantısında Trabzon, Denizli, Erzurum, Çankırı, Nevşehir, Kars, Kırıkkale, Uşak ve Osmaniye adaylarını kamuoyuna tanıttı. Gümüşhane adayı Mustafa Canlı’yı ilk kez açıklayan Akşener, 10 ilin belediye başkan adayını tek tek kürsüye çağırıp tebrik etti. Gümüşhane adayıyla birlikte İYİ Parti’nin 16 adayı açıklanmış oldu.

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