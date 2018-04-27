Karaya oturan teknenin iÃ§inde yakalandÄ±! ErdoÄŸan'Ä±n ofisine bÃ¶cek koymuÅŸtu

AA muhabirinin gÃ¼venlik kaynaklarÄ±ndan edindiÄŸi bilgiye gÃ¶re, geÃ§en salÄ± gÃ¼nÃ¼ Ä°zmir Ä°l Jandarma KomutanlÄ±ÄŸÄ± ve Sahil GÃ¼venlik BÃ¶lge KomutanlÄ±ÄŸÄ± ekipleri, Arnavutluk'tan gemiyle gelecek genetiÄŸi deÄŸiÅŸtirilmiÅŸ esrarÄ±n (skunk), "Spear" isimli tekneyle Ä°zmir'den karaya Ã§Ä±karÄ±lacaÄŸÄ± bilgisi Ã¼zerine Ã§alÄ±ÅŸma baÅŸlattÄ±.Â Ä°zmir Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± koordinesindeki ekipler, GÃ¼zelbahÃ§e LimanÄ±'nda demirli "Spear" isimli tekneye teknik takip iÃ§in GPS cihazÄ± taktÄ±. Bu sayede teknenin kamyonla Bodrum KissebÃ¼kÃ¼ Koyu'nda denize indirildiÄŸi saptandÄ±.Â



KissebÃ¼kÃ¼'ndeki teknenin geÃ§en salÄ± gÃ¼nÃ¼ FETÃ–/PDY mensubu olduÄŸu deÄŸerlendirilen kiÅŸilerle hareket ettiÄŸini belirleyen ekipler, operasyonu baÅŸlattÄ±.Â

Sahil gÃ¼venlik botunu gÃ¶rÃ¼nce kaÃ§maya Ã§alÄ±ÅŸan tekne karaya oturdu. Tekneden kaÃ§an zanlÄ±lar ise ormanlÄ±k alana kaÃ§tÄ±.Â Ormanda izini kaybettirmeye Ã§alÄ±ÅŸan zanlÄ±larÄ±n yakalanmasÄ± iÃ§in sahil gÃ¼venlik ekiplerinin verdiÄŸi koordinatlara gÃ¶re hareket eden MuÄŸla Ä°l Jandarma KomutanlÄ±ÄŸÄ± ekipleri, kÄ±sa sÃ¼rede olay yerine ulaÅŸtÄ±. Burada ZÄ±pkÄ±nlar Komando Taburu'nun ekipleriyle arazide Ã§alÄ±ÅŸan jandarma, ormanda gruplar halinde yayÄ±lan 6'sÄ± Ã§ocuk, 4'Ã¼ organizatÃ¶r, 10'u FETÃ– Ã¼yeliÄŸinden aranan 20 kiÅŸiyi yakaladÄ±.Â



Bodrum Ä°lÃ§e Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ne teslim edilen zanlÄ±lardan Hamza Turhan'Ä±n, CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n BaÅŸbakanlÄ±ÄŸÄ± dÃ¶neminde Ã§alÄ±ÅŸma ofislerine "bÃ¶cek" olarak adlandÄ±rÄ±lan dinleme cihazlarÄ±nÄ±n konulmasÄ±na iliÅŸkin davada, "resmi belgede sahtecilik", "suÃ§ delillerini yok etme, gizleme veya deÄŸiÅŸtirme" ve "FETÃ–/PDY Ã¼yesi olma" suÃ§larÄ±ndan 21 yÄ±l hapis cezasÄ±na Ã§arptÄ±rÄ±lan eski TÃœBÄ°TAK MAM Ã§alÄ±ÅŸanÄ± olduÄŸu belirlendi.Â



Ailesiyle Yunanistan'a kaÃ§Ä±yorduÂ



YargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davada 19 Nisan'da hapis cezasÄ±na Ã§arptÄ±rÄ±lmasÄ± ve hakkÄ±nda yakalama kararÄ± Ã§Ä±karÄ±lmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Turhan'Ä±n, Ä°stanbul Ä°l GÃ¶Ã§ Ä°daresinde uzman yardÄ±mcÄ±sÄ±yken meslekten ihraÃ§ edilen eÅŸi ve 5 yaÅŸÄ±ndaki Ã§ocuÄŸuyla Yunanistan'a kaÃ§maya Ã§alÄ±ÅŸan gruba dahil olduÄŸu belirlendi.Â Ceza aldÄ±ÄŸÄ± dava dosyasÄ±nda, aynÄ± zamanda FETÃ–'nÃ¼n ÅŸifreli haberleÅŸme programÄ± ByLock kullanÄ±cÄ±sÄ± olduÄŸu tespiti de bulunan Turhan'Ä±n, MuÄŸla Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekiplerince Ankara'ya gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼, iÅŸlemlerin ardÄ±ndan cezaevine gÃ¶nderileceÄŸi Ã¶ÄŸrenildi.Â



Ã–te yandan, Bodrum Ä°lÃ§e Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ne gÃ¶tÃ¼rÃ¼len diÄŸer zanlÄ±lar ise haklarÄ±ndaki arama kararlarÄ± doÄŸrultusunda Burdur, Ä°zmir, Ä°stanbul, Antalya ve Ankara'daki ekiplere teslim edildi.Â



"3 bin 500 avroya anlaÅŸmÄ±ÅŸlar"Â



Bu arada, FETÃ– Ã¼yeliÄŸinden aranan 10 kiÅŸinin, Yunanistan'a kaÃ§mak iÃ§in organizatÃ¶rlerle yetiÅŸkin iÃ§in 3 bin 500 avro, Ã§ocuk iÃ§in ise bin 500 avroya anlaÅŸtÄ±klarÄ± Ã¶ÄŸrenildi. Yakalanan organizatÃ¶rlerle yaklaÅŸÄ±k 50 bin avro ele geÃ§irildi.Â



NasÄ±l bir araya geldikleri araÅŸtÄ±rÄ±lÄ±yor



EÅŸi ve Ã§ocuÄŸuyla yurt dÄ±ÅŸÄ±na kaÃ§maya Ã§alÄ±ÅŸÄ±rken yakalanan Turhan'Ä±n, diÄŸer 9 FETÃ– Ã¼yesiyle nasÄ±l buluÅŸtuÄŸu konusu da araÅŸtÄ±rÄ±lÄ±yor.Â Turhan'Ä±n eÅŸinin Ä°stanbul Ä°l GÃ¶Ã§ Ä°daresi, Ä°.E'nin Dokuz EylÃ¼l Ãœniversitesi, N.E'nin Ä°zmir MÃ¼ftÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼, H.T. ve M.S'nin Savunma Sanayi MÃ¼steÅŸarlÄ±ÄŸÄ±, A.A'nÄ±n Burdur'da Ã¶zel bir eÄŸitim kurumu, evli M.S. ve Y.S. Ã§iftinin de yargÄ±daki gÃ¶revlerinden FETÃ– ile iltisaklÄ± olduklarÄ± gerekÃ§esiyle ihraÃ§ edildikleri, F.A'nÄ±n ise ev hanÄ±mÄ± olduÄŸu kaydedildi.Â