Gülseli KENARLI / İstanbul, (DHA)
Haber Giriş: 10.01.2020 - 16:58,
Cumhurbaşkanı Erdoğan KKTC Başbakanı Tatar'ı kabul etti
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, KKTC Başbakanı Ersin Tatar'ı Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde kabul etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan Çamlıca Televizyon Kulesi'ndeki incelemelerinin ardından Beşiktaş'ta bulunan Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ne geçti. Erdoğan burada KKTC Başbakanı Ersin Tatar, Dışişleri Bakanı Kudret Özersay'ı kabul ediyor. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun da bulunduğu kabulde, bölgede ve Akdeniz'de yaşanan son gelişmeler ele alınıyor.
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