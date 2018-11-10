Cumhurbaşkanı Erdoğan Fransa'ya gidiyor... Dikkat çeken detay
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Paris Barış Forumu'na katılmak üzere Fransa'ya gidecek. Erdoğan'ın Fransa ziyaretinde, Boeing 747-800 tipi VIP uçak ilk kez kullanılacak.
FRANSA ZİYARETİ
Recep Tayyip Erdoğan, Fransa'da 1. Dünya Savaşı'nın sona ermesinin 100. yıldönümü dolayısıyla düzenlenen anma töreni ve Paris Barış Forumu'nu katılmak üzere bugün Paris'e gidiyor.
İtilaf Devletleri ile Almanya arasındaki 11 Kasım 1918'de imzalanan ateşkes anlaşmasıyla Dünya Savaşı'nı resmi olarak bitiren "Ateşkes Günü"nün 100. yıldönümü dolayısıyla Fransa'nın başkenti Paris'te Zafer Takı'nda anma törenleri düzenlenecek.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ev sahipliğindeki anma törenlerinde Türkiye'yi Cumhurbaşkanı Erdoğan temsil edecek.
Törenlere ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Almanya Şansölyesi Angela Merkel'in de aralarında olduğu 80 ülkenin lideri katılacak.
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