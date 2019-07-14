Cumhurbaşkanı Erdoğan 15 Temmuz Hafıza Müzesini ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz Hafıza Müzesini gezdi. Erdoğan, müze girişinde vatandaşlarla fotoğraf çektirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nden ayrıldıktan sonra 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Anadolu Yakası çıkışında bulunan Şehitler Makamı yakınındaki 15 Temmuz Hafıza Müzesi'ne geldi. Girişte vatandaşlarla sohbet eden ve fotoğraf çektiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, ardından müzeyi gezdi.
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