Cumhurbaşkanı başdanışmanı olan Zafer Çubukçu kimdir?
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın başdanışmanı görevine getirilen Zafer Çubukçu vatandaşların internette araştırıp en çok merak ettiği isimler arasında geliyor. Yeni görevinin ardından Zafer Çubukçu'nun biyografisi internette en çok aranan konular arasında. Peki Zafer Çubukçu kimdir?
Cumhurbaşkanı başdanışmanlık görevine getirilen Zafer Çubukcu vatandaşların dikkatini çeken isimler arasındaki yerini aldı. Geçtiğimiz yıllarda AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanı görevini sürdüren Zafer Çubukcu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın başdanışmanı oldu.
ZAFER ÇUBUKÇU KİMDİR?
1986 doğumlu olan Zafer Çubukcu, Fecir Alptekin ile birlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanlığını yapacak.
ODTÜ'DEN MEZUN
Karabük doğumlu olan Çubukcu, ODTÜ İngilizce İşletme Bölümü'nden mezun oldu. AK Parti Gençlik Kolları Başkanlığı da yapan Çubukcu, 2014 yılında bu görevini Abdurrahim Boynukalın'a devrederek Başbakanlık Müşavirliği'ne atandı.
NİKAH ŞAHİTLİĞİNİ ERDOĞAN YAPMIŞTI
2016 yılında evlenen Zafer Çubukcu'nun nikah şahitliğini Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan yapmıştı.
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