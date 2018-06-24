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    Cumhurbaşkanı adayı Karamollaoğlu oyunu eşiyle kullandı

    Mustafa TURAPOĞLU-Gözde AK/ANKARA, (DHA)
    24.06.2018 - 15:08 | Son Güncelleme:

    SAADET Partisi Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu, oyunu Çankaya Lisesi’nde kullandı.

    Saat 14.00 sıralarında eşi Ayşe Yasemin Karamollaoğlu birlikte oy kullanmak için okula gelen Temel Karamollaoğlu, 1067 no’lu sandığın bulunduğu sınıfa geçti. Burada vatandaşların oy kullanmasını bekleyen Karamollaoğlu, ardından eşi ile birlikte oyunu kullandı.

    Basın mensuplarına açıklama yapan Karamollaoğlu, seçimlerin hayırlı olmasını dileyerek, "İnşallah huzurlu, rahat bir seçim geçiririz. Bu akşam neticeler ne olursa olsun, inşallah memleketimiz için hayırlı olur temennisinde bulunuyorum. Seçimler çok önemli. Çünkü önümüzdeki 5 yıl bu ülkenin menfaatine, ümit ediyoruz ki kararlar alacak hem Cumhurbaşkanı, hem de milletvekilleri seçilecek" dedi.

    Karamollaoğlu, Suruç’ta yaşanan olaylarla ilgili sorulan soruya ise, "Üzücü haber geldi. Şu anda YSK konuya müdahil oldu. İnşallah üzücü hadiseler orada da başka yerlerde de tekerrür etmez" dedi.

     

    Etiketler: secim2018 , oy kullanma , son dakika , haberler
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