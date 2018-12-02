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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Gamze KOLCU / ANKARA
02.12.2018 - 08:30, Son Güncelleme:

‘Cumhur İttifakı’ açıklaması: Jestler olabilir

Gamze Kolcu
Gamze Kolcu
gkolcu@hurriyet.com.tr
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Gamze Kolcu
Gamze Kolcu
gkolcu@hurriyet.com.tr
‘Cumhur İttifakı’ açıklaması: Jestler olabilir

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ‘Cumhur İttifakı’nın içerisinde gönül, ülke sevdası ve karşılıklı saygı olduğunu ifade ederek, “Saygı kavramı içerisinde jestler de olabilir. Şu ana kadarki gelişmeler olumlu olmaktadır, çalışmalar verimlidir. Cumhur İttifakı iyi gidiyor” dedi.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle MHP Genel Merkezi’nde düzenlenen programa katılan Bahçeli, çıkışta özetle şunları söyledi:

(Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘Karşılıklı jestlerimiz olacak’ sözleri) Cumhur İttifakı’nın içerisinde gönül vardır, ülke sevdası vardır, karşılıklı saygı vardır. Saygı kavramı içerisinde jestler de olabilir. Güney Amerika’da Sayın Cumhurbaşkanı. Salı günü dönecek. Eğer görüşme arzusu oluşursa görüşmeye hazırız biz her zaman. İki parti yöneticisi, saygıdeğer insan, zaman zaman bir araya geliyorlar. Uzlaştıkları alanlar oluşuyor. Üzerinde çalışmaları yapılan alanlar var. Sayın Cumhurbaşkanı’nın dönüşünde zannediyorum arz edeceklerdir. Sonra da karşılıklı değerlendirme ihtiyacı doğarsa da gereği yapılır. Şu ana kadarki gelişmeler olumlu olmaktadır, çalışmalar verimlidir. Cumhur İttifakı iyi gidiyor. Muhalefet koalisyon düşünüyorsa yapsın. Millet İttifakı veya zillet ittifakı dediğimiz ittifakı koalisyona dönüştürmek istiyorlarsa onların en tabii hakkıdır.  

(Ergenekon davası) Savcılık iddianamesi mahkemeler tarafından görüşülecektir. Dolayısıyla Ergenekon davası iddianameye göre çökmüş durumdadır. Çok az bir ceza söz konusu olmuştur.” 

Gamze Kolcu
Gamze Kolcu
gkolcu@hurriyet.com.tr
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