‘Cumhur İttifakı’ açıklaması: Jestler olabilir
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ‘Cumhur İttifakı’nın içerisinde gönül, ülke sevdası ve karşılıklı saygı olduğunu ifade ederek, “Saygı kavramı içerisinde jestler de olabilir. Şu ana kadarki gelişmeler olumlu olmaktadır, çalışmalar verimlidir. Cumhur İttifakı iyi gidiyor” dedi.
3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle MHP Genel Merkezi’nde düzenlenen programa katılan Bahçeli, çıkışta özetle şunları söyledi:
(Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘Karşılıklı jestlerimiz olacak’ sözleri) Cumhur İttifakı’nın içerisinde gönül vardır, ülke sevdası vardır, karşılıklı saygı vardır. Saygı kavramı içerisinde jestler de olabilir. Güney Amerika’da Sayın Cumhurbaşkanı. Salı günü dönecek. Eğer görüşme arzusu oluşursa görüşmeye hazırız biz her zaman. İki parti yöneticisi, saygıdeğer insan, zaman zaman bir araya geliyorlar. Uzlaştıkları alanlar oluşuyor. Üzerinde çalışmaları yapılan alanlar var. Sayın Cumhurbaşkanı’nın dönüşünde zannediyorum arz edeceklerdir. Sonra da karşılıklı değerlendirme ihtiyacı doğarsa da gereği yapılır. Şu ana kadarki gelişmeler olumlu olmaktadır, çalışmalar verimlidir. Cumhur İttifakı iyi gidiyor. Muhalefet koalisyon düşünüyorsa yapsın. Millet İttifakı veya zillet ittifakı dediğimiz ittifakı koalisyona dönüştürmek istiyorlarsa onların en tabii hakkıdır.
(Ergenekon davası) Savcılık iddianamesi mahkemeler tarafından görüşülecektir. Dolayısıyla Ergenekon davası iddianameye göre çökmüş durumdadır. Çok az bir ceza söz konusu olmuştur.”
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