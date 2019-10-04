Cuma namazı saatleri Diyanet tarafından paylaşıldı - Cuma namazı saat kaçta bitecek?
Diyanet İşleri Başkanlığı her hafta olduğu gibi bu hafta da cuma namazı saatlerini resmi sayfası üzerinden paylaştı. ‘Dünya namaz vakitleri’ sayfasını ziyaret eden vatandaşlar, bulundukları şehri seçerek 4 Ekim tarihli Cuma namazı saatini görüntüleyebiliyor. Peki, Cuma namazı saat kaçta bitecek?
Öğlen saatlerinin yaklaşmasıyla birlikte gözler cuma namazı saatine çevrildi. Namaz vaktini kaçırmak istemeyen ve cuma namazını cemaatle birlikte kılmak isteyen vatandaşlar, internet üzerinden araştırma yapıyor. Öte yandan cuma namazını ilk kez kılacak olan vatandaşlar, namazın saat kaçta sona ereceğini merak ediyor. Peki, Cuma namazı saat kaçta bitecek?
Cuma namazı 4 Ekim 2019 tarihinde İstanbul'da 12:58'de, Ankara'da 12:43'te, İzmir'de 13:05'te, Bursa'da 12:58'de kılınacak. Diğer illerin Cuma namazı saatlerini görüntülemek için aşağıdaki bağlantıya tıklayabilirsiniz.
Linke tıkladıktan sonra şehir seç bölümünden seçiminizi gerçekleştirip ilinizdeki namaz saatlerini görüntüleyebilirsiniz.
CUMA NAMAZI SAATLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Cuma namazı saat kaçta biter?
Cuma namazı ortalama 45 dakika ile 1 saat arası sürebilmektedir.
Cuma namazında hutbeye yetişemeyen kimsenin namazı geçerli midir?
Cuma namazında hutbe, namazın sahih olmasının şartlarından biridir. Hutbe okunmadan kılınan bir cuma namazı sahih değildir. Bu nedenle hutbe okunurken en az bir erkeğin hazır bulunması gerekir. Ancak cuma kılabilmek için hutbeye yetişmek ve dinlemek şart değildir. Buna göre, mazeretine binaen okunan hutbeye yetişemeyen veya hutbeyi duymayan kişinin kıldığı cuma namazı sahih olur. Hutbeyi dinlemeye yetişemeyen kimse, cuma namazının ikinci rekâtına bile yetişse, imam selam verdikten sonra ayağa kalkıp bir rekât daha kılarak cuma namazını tamamlar (İbnü’l-Hümâm, Feth, II, 63).
Cuma namazının hükmü nedir?
Cuma namazı farz-ı ayındır. Farz oluşu Kur’an-ı Kerim, Sünnet ve İcma ile sabittir. Yüce Allah, “Ey inananlar! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığında, alışverişi bırakıp hemen Allah’ı anmaya koşun. Eğer bilirseniz bu, sizin için daha hayırlıdır. Namaz kılınınca artık yeryüzüne dağılın ve Allah’ın lütfundan nasibinizi arayın. Allah’ı çok zikredin ki kurtuluşa eresiniz.” (Cum’a, 62/9-10) buyurmaktadır. Hz. Peygamber (s.a.s.) de, “Cuma namazına gitmek, ergenlik çağına ulaşmış her müslüman erkeğe farzdır.” (Ebû Dâvûd, Tahâret, 130; Beyhakî, es-Sünenü’l-Kübrâ, III, 245-246) buyurmuştur. Cuma namazı, Hz. Peygamber (s.a.s.) döneminden günümüze kadar kılınagelmiş ve bunun farz olduğu konusunda herhangi bir farklı görüş ortaya çıkmamıştır.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle