Cuma günü okunacak dualar hangileri? İşte cuma duaları

Cuma duaları, İslam dini için büyük öneme sahip olan bu günde Müslüman alemi tarafından namaz öncesi veya sonrasında dillendirilecek. İşte, bu günün feyzini hissettirecek cuma duaları;

Rızkın artması ve borçlar için cuma günü okunacak dua:

Cuma günü 70 defa okunması çok faydalıdır. “(Allahümme ekfinî bi halâlike an harâmike ve ağninî bi fadlike ammen sivâke) “du’âsına devam etmesini tavsiye eder. Manası: “Yâ Rabbi halal ni’metin yardımıyla haram olan şeylerden ve ikram ve ihsanın ile diğer mahlukatına boyun eğmekden beni müstağni kıl” demekdir.

Cuma namazından sonra okunması makbul dua:

“Allahümme Ya Ganiyyü,Ya Hamidü,Ya Mübdiü,Ya Mu’idü,Ya Rahimü,Ya Vedüd.Eğnini bi Halalike an Haramike ve bi Fadlike ammen sivake.”

“Ey Gani,hamid,Mübdi,Mu’id,Rahman ve Vedud olan Allah’ım!Beni halal ettiklerinel iktifa ettir.Haramlara düşürme,Fadlınla ihsan ederek beni Senden başkasına muhtaç etme.”

Cuma günü duaların kabul olması için okunacak dua:

Cuma gününün her saatinde dualar kabul olur.Fakat en makbul saatler vardır. Bu saatlerde okunursa dualar daha makbul olur. İmam hutbeye çıktığında, Cuma ezanı saati veya ikindi namazından sonra Akşam ezanı okununcaya kadar dillendirilmelidir. “Sübhaneke la ilahe illa ente ya hannan ya mennan ya bedias semavati vel ard ya zül celali vel ikram”

Cuma günü duası:

Rahmân, Rahîm Allah’ın Adıyla.

Övgü Allah’a mahsustur; alemi var etmeden, diriltmeden önce varolan en ilk ve her şey helak olduktan sonra var olacak en son O’dur. O kendisini ananları unutmayan bilgi sahibidir. O şükrünü yerine getirenlere nimetlerini azaltmaz. Kendisini çağıranı mahrum etmez ve kendisine ümit bağlayanın ümidini kırmaz.

Allah’ım! Şahadet ederim ki yegane mabut sensin; senden başka tapılacak hiçbir mabut yoktur; ortak ve benzerin yoktur. Senin sözünde hilaf ve değişiklik olmaz; bu şahadetime seni şahit kılıyorum ve senin şahitliğin de yeter. Yine tüm meleklerini, göklerin ehlini, arşını taşıyanları, peygamberlerini ve çeşitli yaratıklarını şahit kılıyorum. Şahadet ederim ki Muhammed (Allah’ın özel rahmet ve selamı ona ve Ehl-i Beyt’ine olsun) senin kulun ve peygamberindir. O, peygamberlik görevini hakkıyla yerine getirdi. Allah yolunda İslam için hakkıyla çalıştı. Gerçekten o, Allah katındaki sevabı müjdeledi ve Allah’ın vaat ettiği azapla korkuttu.

Allah’ım! Yaşattığın sürece bana, dininde sebat ver; hidayete kavuşturduktan sonra kalbimi saptırma; katından bana rahmet ihsan et. Şüphesiz sen çok bağışlayansın. Muhammed ve Muhammed'in Ehl-i Beyt’ine özel rahmet gönder. Beni onun yolunda gidenlerden kıl ve kıyamet gününde onun grubuyla bir arada kıl. Beni, Cuma günlerinin farizalarını ve o günde üzerime farz kıldığın görevleri yerine getirmeye muvaffak eyle ve kıyamet gününde beni Cuma ehlinin mükafatıyla mükafatlandır. Şüphesiz sensin Aziz ve Hakim