Çukurova Üniversitesi 96 personel alımı yapıyor! Başvuru için son günler
Çukurova Üniversitesi, bünyesine yapacağı 96 personel alımı için başvuruları kabul etmeye devam ediyor. Hemşire, sağlık teknikeri, laborant ve sosyal çalışmacı unvanı ile alım yapacak olan Çukurova Üniversitesi, aranan nitelikleri ve başvuru koşullarını adaylarla paylaştı. Peki, 24 Aralık tarihinde başlayan ve 7 Ocak tarihinde son başvurusu alınacak olan Çukurova Üniversitesi personel alımı başvurusu nasıl yapılabilecek? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
Çukurova Üniversitesi 96 personel alımı başvurusu için geri sayım başladı. 5 farklı alanda alım yapacak olan Çukurova Üniversitesi, kadro sayısı ve aranan nitelikleri yayımladı. Peki son başvuru tarihine günler kalan Çukurova Üniversitesi personel alımı başvurusu nasıl yapılır? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
1. Başvuru formu (Üniversite Web sayfasında yayımlanan başvuru formu doldurulacaktır.)
2. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
3. Diploma Fotokopisi
4. 1 Adet Fotoğraf
5. 2018 KPSS Sınav Sonuç Belgesi
*Başvuruda bulunacak adayların, bu ilanın Resmi Gazete’de yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde yukarıdaki belgeleri tamamlamak suretiyle; Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.
Gerçeğe aykırı belge verdiği veya beyanda bulunduğu tespit edilenlerin atamaları yapılmaz. Yapılmış ise iptal edilir. *İlanda yer alan pozisyonlardan sadece birine müracaat edilecektir.
Başvuru Başlangıç Tarihi : 24.12.2018
Son Başvuru Tarihi : 07.01.2019 Mesai Bitimine Kadar.
BAŞVURU GENEL ŞARTLARI NELERDİR?
a. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
b .Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
c. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
d. Erkekler için askerlik durumu itibariyle; Askerlikle ilgisi bulunmamak, Askerlik çağına gelmemiş bulunmak, Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
e. 657 sayılı Kanunun 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.
f. Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması sonucunda, atanmaya engel bir durum bulunmamak,
*Başvuran adaylarda Lisans mezunları için 2018 KPSSP3 puanı, Ön Lisans Mezunları İçin 2018 KPSSP93 puanı, Ortaöğretim Mezunları İçin 2018 KPSSP94 puanı esas alınacaktır.
*Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” Hükmüne uygun olması,
*Aranılan Nitelikler bölümünde belirtilen öğrenim düzeyinden mezun olmak
*Başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak.
*Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumunun bulunmaması gerekmektedir.
*Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
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