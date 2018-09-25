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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA-DHA
25.09.2018 - 22:11, Son Güncelleme:

Çukurda 3 gün: İzlerden bulundu

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Çukurda 3 gün: İzlerden bulundu

Bolu’da, kendisinden 3 gündür haber alınamayan kişi, ormanlık alanda 5 metre derinliğindeki çukurda bulundu.

Alınan bilgiye göre, Bolu merkeze bağlı Afşar köyündeki evinden geçen pazar ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan 65 yaşındaki Yusuf Öznur'un bulunması için dün çalışma başlatıldı.

AFAD koordinesinde jandarma ve UMKE ekipleri tarafından yapılan ve köy sakinlerinin de destek verdiği arama çalışması, gece verilen aranın ardından bu sabah yeniden başladı. Köyde ve çevrede bulunan köyler ile yaylalarda yapılan aramalardan netice alınamayınca havanın kararmasıyla çalışmalara yeniden ara verildi.

TEDAVİYE ALINDI

Öznur'un akrabaları Ayhan Türk ve İsmail Aydemir, evlerine döndükleri sırada Baltalı köyü yakınlarında bulunan ormanlık arazide traktör izine rastladı. İzleri takip eden ikili, Öznur'u ve traktörünü yaklaşık 5 metre derinliğindeki çukurun içerisinde buldu.

Çukurda 3 gün: İzlerden bulundu

Olay yerine gelen AFAD, jandarma ve UMKE ile Bolu Belediyesi İtfaiyesi'ne bağlı kaza kırım ekibi, Öznur'u düştüğü çukurdan çıkartarak, Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Acil Servisi'ne kaldırdı.

Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen Öznur'un, ormanlık arazide traktörü ile ilerlediği esnada çukuru görmeyerek içerisine düştüğü öğrenildi.

 

TRAKTÖR İZLERİNİ TAKİP EDEREK BULMUŞLAR

Yusuf Öznur’u bulan Ayhan Türk ve İsmail Akdemir, işten çıktıktan sonra arama çalışmasına katılmak için çalışmanın yapıldığı alana geldiklerini ifade etti.
Ormanlık alanda traktör izini görerek takip ettiklerini anlatan Türk ve Aydemir, çukurda önce ters duran traktörün tekerleklerini daha sonrada Yusuf Aydemir'i görerek jandarmaya haber verdiklerini söyledi.

Çukurda 3 gün: İzlerden bulundu

Öznur’un oğlu Adil Öznur ise babasının pazar günü akşam saatlerinden itibaren kayıp olduğunu anlatarak, "Çok şükür bulduk. Sağlık durumu şu anda iyi. Çukur yaklaşık 5 metre derinliğinde ve neden açıldığını bilmiyoruz." ifadesini kullandı. 

2 gün sonra tarladaki çukurda bulunduBolu’da, kendisinden 3 gündür haber alınamayan kişi, ormanlık alanda 5 metre derinliğindeki çukurda bulundu.
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