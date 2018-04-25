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    'Çukur' dizisinin çekildiği mahalleye operasyon

    Hürriyet Haber
    25.04.2018 - 10:40 | Son Güncelleme:

    İstanbul Narkotik polisi, aralarında Avcılar, Beylikdüzü, Bahçelievler ve Fatih’in bulunduğu birçok ilçede 48 uyuşturucu satıcısına yönelik eş zamanlı operasyon yaptı. Ünlü televizyon dizisinin çekildiği Çukur mahallesinin de operasyon yapılan semtlerden biri olması dikkat çekti.

    Dün akşam saatlerinde, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sokak satıcılarına yönelik 40 adrese eş zamanlı operasyon yaptı. Özel Harekat Timleri ve polis helikopterinin de destek verdiği operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı. Özel bir televizyon kanalında yayınlan Çukur isimli dizinin çekimlerinin yapıldığı mahalle de operasyon yapılan semtlerden biri.

    SUİKAST TABANCASI BULDULAR

    Sabah'ın haberine göre; Narkotik Polisinin girdiği adreslerden biri de Fatih ilçesi Cibali Mahallesi'ndeki Araplar Sokaktı. 3 katlı binanın çatı katına giren polis ekipleri evde yaptıkları aramalarda suikast silahı olarak bilinen Glock marka tabanca, tabancaya ait fişekler ve bir adet pompalı tüfek ele geçirdi. Evde bulunan bir kişi gözaltına alındı.

     

    Etiketler: çukur dizisi , uyuşturucu , gündem
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